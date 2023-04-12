https://ria.ru/20230412/oborudovanie-1864783953.html

Флагманские центры больниц Москвы оснастили 3,5 тысячи единиц оборудования

Флагманские центры больниц Москвы оснастили 3,5 тысячи единиц оборудования - РИА Новости, 12.04.2023

Флагманские центры больниц Москвы оснастили 3,5 тысячи единиц оборудования

Во флагманских медцентрах, созданных на базе НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.В. Вересаева, установлено 3,5 тысячи единиц высокотехнологичного... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:33

2023-04-12T14:33

2023-04-12T14:33

москва

общество

анастасия ракова

здравоохранение

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Во флагманских медцентрах, созданных на базе НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.В. Вересаева, установлено 3,5 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования, позволяющего оказывать экстренную помощь по новым современным стандартам, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."При создании центров мы учитывали все аспекты оказания неотложной помощи и оснастили их, можно сказать, "космическим" оборудованием. Суммарно во флагманских центрах установлено почти 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичной техники, позволяющей проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические и другие оперативные вмешательства и высокоточную диагностику. Для этого в каждом центре установлены КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентген-аппараты и другое. С их помощью специалисты провели уже почти 80 тысяч исследований", – сказала вице-мэр, слова которой приводит её пресс-служба.В частности, во флагманском центре ГКБ имени В.В. Вересаева установлено почти 1,5 тысячи единиц современного оборудования, которое позволяет проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические, сосудистые, травматологические и кардиохирургические вмешательства. Здесь создана и уникальная гибридная операционная — в ней могут работать хирурги сразу нескольких специальностей, например, в ситуациях, когда пациенту со множественными травмами требуется и эндоваскулярное, и открытое вмешательство. Оснащение центра также позволяет врачам во время хирургического вмешательства проводить пациенту различные исследования и таким образом контролировать ход операции. Благодаря телемедицинским установкам в оперблоках у хирургов есть возможность собирать консилиумы с ведущими экспертами.Ракова добавила, что до конца этого года подобные флагманские центры планируется создать также на базе больниц имени С.П. Боткина, № 15 имени О.М. Филатова, имени В.М. Буянова и № 1 имени Н.И. Пирогова. Каждый центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов.

https://ria.ru/20230412/brakosochetanie-1864748904.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, анастасия ракова , здравоохранение