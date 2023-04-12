https://ria.ru/20230412/nauka-1864487963.html

Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей

Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей - РИА Новости, 12.04.2023

Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей

Усовершенствовать устройство нагрева холодного газа гелия для наддува топливных баков ступеней ракет-носителей предложили ученые Омского государственного... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:00

2023-04-12T03:00

2023-04-12T03:00

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Усовершенствовать устройство нагрева холодного газа гелия для наддува топливных баков ступеней ракет-носителей предложили ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). По их словам, решение позволит отказаться от длинных магистралей подачи гелия, что повысит полезную нагрузку аппарата. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Система наддува используется для поддержания давления в топливных баках ракет-носителей при расходовании топлива во время полета и необходима для обеспечения работы жидкостных ракетных двигателей, рассказали ученые Омского политеха.В существующих системах нагрев гелия происходит в теплообменниках, которые расположены в жидкостном ракетном двигателе. Это приводит к необходимости использования длинных магистралей для подачи гелия из бака окислителя к жидкостному ракетному двигателю и подаче нагретого гелия обратно к верхней части топливных баков ракет для их наддува. При длине магистралей от 40 до 50 м их полная масса составляет около 85 кг.Усовершенствованное специалистами ОмГТУ устройство позволяет отказаться от этого решения.По мнению ученого, применение полученных результатов возможно на перспективных разработках, например российских ракетах-носителях "Амур", "Ангара", "Иркут", "Иртыш", что позволит более эффективно решать вопросы их многоразового использования.Авторы разработки полагают, что это также даст возможность повысить их общую энергетику, обеспечить спуск верхних ступеней с орбит после выполнения миссии, уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду как в околоземном космическом пространстве, так и в районах падения отработавших ступеней ракет на поверхности Земли.На разработку ученых ОмГТУ получен патент №2788240. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта ОмГТУ "Безопасный космос" программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, россия, земля, омский государственный технический университет (омгту)