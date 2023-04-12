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Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей - РИА Новости, 12.04.2023
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Наука
 
03:00 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/nauka-1864487963.html
Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей
Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей - РИА Новости, 12.04.2023
Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей
Усовершенствовать устройство нагрева холодного газа гелия для наддува топливных баков ступеней ракет-носителей предложили ученые Омского государственного... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:00
2023-04-12T03:00
наука
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университетская наука
космос - риа наука
россия
земля
омский государственный технический университет (омгту)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Усовершенствовать устройство нагрева холодного газа гелия для наддува топливных баков ступеней ракет-носителей предложили ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). По их словам, решение позволит отказаться от длинных магистралей подачи гелия, что повысит полезную нагрузку аппарата. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Система наддува используется для поддержания давления в топливных баках ракет-носителей при расходовании топлива во время полета и необходима для обеспечения работы жидкостных ракетных двигателей, рассказали ученые Омского политеха.В существующих системах нагрев гелия происходит в теплообменниках, которые расположены в жидкостном ракетном двигателе. Это приводит к необходимости использования длинных магистралей для подачи гелия из бака окислителя к жидкостному ракетному двигателю и подаче нагретого гелия обратно к верхней части топливных баков ракет для их наддува. При длине магистралей от 40 до 50 м их полная масса составляет около 85 кг.Усовершенствованное специалистами ОмГТУ устройство позволяет отказаться от этого решения.По мнению ученого, применение полученных результатов возможно на перспективных разработках, например российских ракетах-носителях "Амур", "Ангара", "Иркут", "Иртыш", что позволит более эффективно решать вопросы их многоразового использования.Авторы разработки полагают, что это также даст возможность повысить их общую энергетику, обеспечить спуск верхних ступеней с орбит после выполнения миссии, уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду как в околоземном космическом пространстве, так и в районах падения отработавших ступеней ракет на поверхности Земли.На разработку ученых ОмГТУ получен патент №2788240. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта ОмГТУ "Безопасный космос" программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221114/omgtu-1830500120.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, россия, земля, омский государственный технический университет (омгту)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Омский государственный технический университет (ОмГТУ)

Ученые улучшили систему нагрева гелия для ракет-носителей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Усовершенствовать устройство нагрева холодного газа гелия для наддува топливных баков ступеней ракет-носителей предложили ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). По их словам, решение позволит отказаться от длинных магистралей подачи гелия, что повысит полезную нагрузку аппарата. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Система наддува используется для поддержания давления в топливных баках ракет-носителей при расходовании топлива во время полета и необходима для обеспечения работы жидкостных ракетных двигателей, рассказали ученые Омского политеха.
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В существующих системах нагрев гелия происходит в теплообменниках, которые расположены в жидкостном ракетном двигателе. Это приводит к необходимости использования длинных магистралей для подачи гелия из бака окислителя к жидкостному ракетному двигателю и подаче нагретого гелия обратно к верхней части топливных баков ракет для их наддува. При длине магистралей от 40 до 50 м их полная масса составляет около 85 кг.
Усовершенствованное специалистами ОмГТУ устройство позволяет отказаться от этого решения.
«
"Полученные результаты могут найти применение в организациях ракетно-космической промышленности России для создания перспективных образцов ракетной космической техники. Также не исключена продажа заинтересованным зарубежным разработчикам ракетно-космической техники", – рассказал член-корреспондент Сибирского отделения МАН ВШ, директор научно-образовательного центра "Космическая экология" ОмГТУ Валерий Трушляков.
По мнению ученого, применение полученных результатов возможно на перспективных разработках, например российских ракетах-носителях "Амур", "Ангара", "Иркут", "Иртыш", что позволит более эффективно решать вопросы их многоразового использования.
© Фото : пресс-служба ОмГТУЛабораторное экспериментальное оборудование
Лабораторное экспериментальное оборудование
Лабораторное экспериментальное оборудование
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
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© Фото : пресс-служба ОмГТУДиректор научно-образовательного центра "Космическая экология" ОмГТУ Валерий Трушляков. Процесс обсуждения задачи эксперимента
Директор научно-образовательного центра Космическая экология ОмГТУ Валерий Трушляков. Процесс обсуждения задачи эксперимента
Директор научно-образовательного центра "Космическая экология" ОмГТУ Валерий Трушляков. Процесс обсуждения задачи эксперимента
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба ОмГТУПроведение экспериментальных исследований процесса тепло- и массообмена жидкости и газа
Проведение экспериментальных исследований процесса тепло- и массообмена жидкости и газа
Проведение экспериментальных исследований процесса тепло- и массообмена жидкости и газа
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 3
Лабораторное экспериментальное оборудование
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 3
Директор научно-образовательного центра "Космическая экология" ОмГТУ Валерий Трушляков. Процесс обсуждения задачи эксперимента
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 3
Проведение экспериментальных исследований процесса тепло- и массообмена жидкости и газа
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 3
Авторы разработки полагают, что это также даст возможность повысить их общую энергетику, обеспечить спуск верхних ступеней с орбит после выполнения миссии, уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду как в околоземном космическом пространстве, так и в районах падения отработавших ступеней ракет на поверхности Земли.
На разработку ученых ОмГТУ получен патент №2788240. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта ОмГТУ "Безопасный космос" программы "Приоритет-2030".
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