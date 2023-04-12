https://ria.ru/20230412/nato-1864926581.html

В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин

В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин - РИА Новости, 12.04.2023

В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин

Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, поскольку новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:38

2023-04-12T22:38

2023-04-12T23:00

в мире

восточная европа

владимир путин

нато

конгресс сша

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, поскольку новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы, написал эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative."Устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса", — говорится в материале.Еще до первой волны расширения НАТО на восток конгресс США предупреждали о колоссальных проблемах в случае присоединения стран бывшей Организации Варшавского договора, но все предостережения были проигнорированы, отметил Прескотт.Главные трудности были связаны с возросшими расходами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. Причем большая часть трат должна была лечь на плечи новичков, добавил он.Владимир Путин не раз говорил об опасности вступления восточноевропейских стран в Североатлантический альянс. Например, еще в 2007-м во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он высказался резко против планов расширения военного блока и размещения на востоке Европы объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

восточная европа

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, восточная европа, владимир путин, нато, конгресс сша