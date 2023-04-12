В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин
TAC: вступление стран Восточной Европы в НАТО ослабило обороноспособность альянса
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, поскольку новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы, написал эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative.
"Устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса", — говорится в материале.
Еще до первой волны расширения НАТО на восток конгресс США предупреждали о колоссальных проблемах в случае присоединения стран бывшей Организации Варшавского договора, но все предостережения были проигнорированы, отметил Прескотт.
Главные трудности были связаны с возросшими расходами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. Причем большая часть трат должна была лечь на плечи новичков, добавил он.
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"И все же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников", — подытожил специалист.
Владимир Путин не раз говорил об опасности вступления восточноевропейских стран в Североатлантический альянс. Например, еще в 2007-м во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он высказался резко против планов расширения военного блока и размещения на востоке Европы объектов американской противоракетной обороны.