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В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин - РИА Новости, 12.04.2023
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22:38 12.04.2023 (обновлено: 23:00 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/nato-1864926581.html
В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин
В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин - РИА Новости, 12.04.2023
В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин
Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, поскольку новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:38
2023-04-12T23:00
в мире
восточная европа
владимир путин
нато
конгресс сша
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, поскольку новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы, написал эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative."Устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса", — говорится в материале.Еще до первой волны расширения НАТО на восток конгресс США предупреждали о колоссальных проблемах в случае присоединения стран бывшей Организации Варшавского договора, но все предостережения были проигнорированы, отметил Прескотт.Главные трудности были связаны с возросшими расходами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. Причем большая часть трат должна была лечь на плечи новичков, добавил он.Владимир Путин не раз говорил об опасности вступления восточноевропейских стран в Североатлантический альянс. Например, еще в 2007-м во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он высказался резко против планов расширения военного блока и размещения на востоке Европы объектов американской противоракетной обороны.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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в мире, восточная европа, владимир путин, нато, конгресс сша
В мире, Восточная Европа, Владимир Путин, НАТО, Конгресс США
В США пожалели об ошибке, о которой предупреждал Путин

TAC: вступление стран Восточной Европы в НАТО ослабило обороноспособность альянса

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, поскольку новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы, написал эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative.
"Устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса", — говорится в материале.
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Еще до первой волны расширения НАТО на восток конгресс США предупреждали о колоссальных проблемах в случае присоединения стран бывшей Организации Варшавского договора, но все предостережения были проигнорированы, отметил Прескотт.
Главные трудности были связаны с возросшими расходами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. Причем большая часть трат должна была лечь на плечи новичков, добавил он.
«

"И все же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников", — подытожил специалист.

Владимир Путин не раз говорил об опасности вступления восточноевропейских стран в Североатлантический альянс. Например, еще в 2007-м во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он высказался резко против планов расширения военного блока и размещения на востоке Европы объектов американской противоракетной обороны.
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