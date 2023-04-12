https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864701242.html
Киев попал в ловушку с планами по контрнаступлению, заявил эксперт
Киев попал в ловушку с планами по контрнаступлению, заявил эксперт - РИА Новости, 12.04.2023
Киев попал в ловушку с планами по контрнаступлению, заявил эксперт
Киевские власти попали в ловушку с планами по организации контрнаступления в новых регионах России, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:44
2023-04-12T10:44
2023-04-12T10:44
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киев
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денис шмыгаль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Киевские власти попали в ловушку с планами по организации контрнаступления в новых регионах России, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на фоне сообщений о том, что контрнаступление начнется весной, в интервью газете Hill "передвинул сроки" на лето, отметив, что Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". "Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала. Они осознают свою неготовность, но к этому шагу их подталкивает в спину Запад, которому нужна срочная имиджевая победа и картинка для своего населения того, что они не просто так накачивали Украину все эти месяцы оружием", - сказал Батурин. При этом, по его словам, в случае провала контрнаступления, киевские власти могут лишиться не только поддержки, в том числе финансовой, со стороны западных стран, но и потерять часть своих территорий. "В том числе речь идет о западных областях Украины, на которые давно нацелилась Польша", - добавил политолог.
https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864693511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль
В мире, Украина, Киев, Россия, Денис Шмыгаль
Киев попал в ловушку с планами по контрнаступлению, заявил эксперт
Крымский политолог: Киев попал в ловушку с планами по организации контрнаступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Киевские власти попали в ловушку с планами по организации контрнаступления в новых регионах России, заявил РИА Новости крымский политолог Денис Батурин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
на фоне сообщений о том, что контрнаступление начнется весной, в интервью газете Hill "передвинул сроки" на лето, отметив, что Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров".
"Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала. Они осознают свою неготовность, но к этому шагу их подталкивает в спину Запад, которому нужна срочная имиджевая победа и картинка для своего населения того, что они не просто так накачивали Украину все эти месяцы оружием", - сказал Батурин.
При этом, по его словам, в случае провала контрнаступления, киевские власти могут лишиться не только поддержки, в том числе финансовой, со стороны западных стран, но и потерять часть своих территорий.
"В том числе речь идет о западных областях Украины, на которые давно нацелилась Польша", - добавил политолог.
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