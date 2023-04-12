https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864693511.html

Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми

Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми - РИА Новости, 12.04.2023

Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политическими играми заявления киевских властей о сроках контрнаступления в новых регионах России. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:22

2023-04-12T10:22

2023-04-12T10:22

украина

киев

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михаил шеремет

денис шмыгаль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политическими играми заявления киевских властей о сроках контрнаступления в новых регионах России. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Hill заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". При этом ранее украинские власти говорили о возможном начале контрнаступления весной. "Все это политические игры и попытка заработать очередные дивиденды у западных кураторов и каким-то образом спутать планы нашей армии. Эти заявления не имеют под собой никакой твердой основы. Все хаотичные движения киевской власти по сбору войск для контрнаступления закончатся полным провалом", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, большое количество военной помощи со стороны западных стран не поможет киевской власти в реализации "преступных и агрессивных планов". "Сегодня российская армия делает все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки киевский режим пал, националисты сложили свое оружие и отказались от дальнейшей агрессии в отношении мирных граждан и русскоязычного населения", - подчеркнул депутат. Шеремет заявил, что уже внутри самой Украины зреют гражданские бунты в связи с большими потерями украинских войск на фронте, которые скрывают киевские власти.

https://ria.ru/20230411/vsu-1864488462.html

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Екатерина Зайцева

украина, киев, россия, михаил шеремет, денис шмыгаль, госдума рф, в мире