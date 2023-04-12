https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864693511.html
Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми
Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми - РИА Новости, 12.04.2023
Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политическими играми заявления киевских властей о сроках контрнаступления в новых регионах России. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:22
2023-04-12T10:22
2023-04-12T10:22
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россия
михаил шеремет
денис шмыгаль
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политическими играми заявления киевских властей о сроках контрнаступления в новых регионах России. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Hill заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". При этом ранее украинские власти говорили о возможном начале контрнаступления весной. "Все это политические игры и попытка заработать очередные дивиденды у западных кураторов и каким-то образом спутать планы нашей армии. Эти заявления не имеют под собой никакой твердой основы. Все хаотичные движения киевской власти по сбору войск для контрнаступления закончатся полным провалом", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, большое количество военной помощи со стороны западных стран не поможет киевской власти в реализации "преступных и агрессивных планов". "Сегодня российская армия делает все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки киевский режим пал, националисты сложили свое оружие и отказались от дальнейшей агрессии в отношении мирных граждан и русскоязычного населения", - подчеркнул депутат. Шеремет заявил, что уже внутри самой Украины зреют гражданские бунты в связи с большими потерями украинских войск на фронте, которые скрывают киевские власти.
https://ria.ru/20230411/vsu-1864488462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, россия, михаил шеремет, денис шмыгаль, госдума рф, в мире
Украина, Киев, Россия, Михаил Шеремет, Денис Шмыгаль, Госдума РФ, В мире
Депутат Госдумы назвал слова Киева о контрнаступлении политическими играми
Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Киева о сроках контрнаступления политическими играми
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политическими играми заявления киевских властей о сроках контрнаступления в новых регионах России.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
в интервью газете Hill заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". При этом ранее украинские власти говорили о возможном начале контрнаступления весной.
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"Все это политические игры и попытка заработать очередные дивиденды у западных кураторов и каким-то образом спутать планы нашей армии. Эти заявления не имеют под собой никакой твердой основы. Все хаотичные движения киевской власти по сбору войск для контрнаступления закончатся полным провалом", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, большое количество военной помощи со стороны западных стран не поможет киевской власти в реализации "преступных и агрессивных планов".
"Сегодня российская армия делает все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки киевский режим пал, националисты сложили свое оружие и отказались от дальнейшей агрессии в отношении мирных граждан и русскоязычного населения", - подчеркнул депутат.
Шеремет заявил, что уже внутри самой Украины зреют гражданские бунты в связи с большими потерями украинских войск на фронте, которые скрывают киевские власти.
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