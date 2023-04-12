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На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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21:43 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:43
2023-04-12T21:43
в мире
украина
россия
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast. Издание сообщает, что информация об убийстве одного из них - Эдварда Уолтера Уилтона - появилась среди "пророссийских блогеров". Сообщалось, что он был убит в боях за Артемовск. Родственник Уилтона подтвердил изданию его смерть, однако предоставлять какие-либо подробности отказались. Помимо Уилтона, по данным издания, на Украине также был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти на Украине была опубликована на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Жена наемника подтвердила изданию, что госдеп США находится на связи с семьей. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864768531.html
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россия
артемовск
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в мире, украина, россия, артемовск, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ)
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ

Daily Beast: на Украине убили двух американских наемников

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast.
Издание сообщает, что информация об убийстве одного из них - Эдварда Уолтера Уилтона - появилась среди "пророссийских блогеров". Сообщалось, что он был убит в боях за Артемовск. Родственник Уилтона подтвердил изданию его смерть, однако предоставлять какие-либо подробности отказались.
Помимо Уилтона, по данным издания, на Украине также был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти на Украине была опубликована на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Жена наемника подтвердила изданию, что госдеп США находится на связи с семьей.
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
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В миреУкраинаРоссияАртемовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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