https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:43
2023-04-12T21:43
2023-04-12T21:43
в мире
украина
россия
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast. Издание сообщает, что информация об убийстве одного из них - Эдварда Уолтера Уилтона - появилась среди "пророссийских блогеров". Сообщалось, что он был убит в боях за Артемовск. Родственник Уилтона подтвердил изданию его смерть, однако предоставлять какие-либо подробности отказались. Помимо Уилтона, по данным издания, на Украине также был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти на Украине была опубликована на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Жена наемника подтвердила изданию, что госдеп США находится на связи с семьей. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864768531.html
украина
россия
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, артемовск, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ)
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
Daily Beast: на Украине убили двух американских наемников