https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html

На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ

На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ

Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:43

2023-04-12T21:43

2023-04-12T21:43

в мире

украина

россия

артемовск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два американских наемника были убиты на Украине, сообщает издание Daily Beast. Издание сообщает, что информация об убийстве одного из них - Эдварда Уолтера Уилтона - появилась среди "пророссийских блогеров". Сообщалось, что он был убит в боях за Артемовск. Родственник Уилтона подтвердил изданию его смерть, однако предоставлять какие-либо подробности отказались. Помимо Уилтона, по данным издания, на Украине также был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти на Украине была опубликована на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Жена наемника подтвердила изданию, что госдеп США находится на связи с семьей. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864768531.html

украина

россия

артемовск

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в мире, украина, россия, артемовск, следственный комитет россии (ск рф)