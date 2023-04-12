Рейтинг@Mail.ru
Верующие на территории Киево-Печерской лавры молятся, стоя под дождем - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:49 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/molitvy-1864886476.html
Верующие на территории Киево-Печерской лавры молятся, стоя под дождем
Верующие на территории Киево-Печерской лавры молятся, стоя под дождем - РИА Новости, 12.04.2023
Верующие на территории Киево-Печерской лавры молятся, стоя под дождем
Верующие, в том числе дети, не уходят из Киево-Печерской лавры, несмотря на дождь, и молятся, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:49
2023-04-12T18:49
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
александр ткаченко (протоиерей)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862440438_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_2d7f0305127baf23a952c6a4e4a69ad7.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Верующие, в том числе дети, не уходят из Киево-Печерской лавры, несмотря на дождь, и молятся, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы. На видео верующие, стоя под дождем, читают акафист Пресвятой Богородице. Желающим раздают еду. Рядом дежурит полиция. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/izbienie-1864422082.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862440438_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_399549f1a2ca7dc7a9f4c60fc18341de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, ситуация вокруг упц, александр ткаченко (протоиерей), россия
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Александр Ткаченко (протоиерей), Россия
Верующие на территории Киево-Печерской лавры молятся, стоя под дождем

Верующие, в том числе дети, на территории Киево-Печерской лавры молятся, стоя под дождем

© Фото : УПЦПрихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : УПЦ
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Верующие, в том числе дети, не уходят из Киево-Печерской лавры, несмотря на дождь, и молятся, видео происходящего предоставили РИА Новости очевидцы.
На видео верующие, стоя под дождем, читают акафист Пресвятой Богородице. Желающим раздают еду. Рядом дежурит полиция.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
На Украине избили епископа канонической УПЦ
11 апреля, 11:12
 
РелигияУкраинаКиевСитуация вокруг УПЦАлександр Ткаченко (протоиерей)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала