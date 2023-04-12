https://ria.ru/20230412/moldavia-1864786591.html

Япония намерена предоставить Молдавии помощь на 17 миллионов долларов

Япония намерена предоставить Молдавии помощь на 17 миллионов долларов - РИА Новости, 12.04.2023

Япония намерена предоставить Молдавии помощь на 17 миллионов долларов

Япония намерена предоставить Молдавии помощь в размере 17 миллионов долларов на покрытие процентной ставки, выплачиваемой Всемирному банку, сообщил глава... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:39

2023-04-12T14:39

2023-04-12T14:39

в мире

япония

молдавия

сша

фумио кисида

майя санду

всемирный банк

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Япония намерена предоставить Молдавии помощь в размере 17 миллионов долларов на покрытие процентной ставки, выплачиваемой Всемирному банку, сообщил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску в своем Telegram-канале. Ранее глава внешнеполитического ведомства Нику Попеску провел встречу с послом Японии в республике Ямадой Йоичиро (Yamada Yoichiro), в ходе которой были затронуты темы текущей повестки дня молдавско-японских отношений. "Посол Ямада объявил о предоставлении нашей стране нового транша помощи в размере 17 миллионов долларов США, предназначенного на покрытие процентной ставки, выплачиваемой Всемирному банку", - написал министр. Он отметил восходящую динамику двустороннего сотрудничества Молдавии с Японией в политических, торгово-экономических, инвестиционных областях, а также по линии проектов поддержки. "Хочу поблагодарить японскую сторону за эту поддержку, которая является частью существенного портфеля помощи, предоставляемой Японией, столь необходимой нашей стране для преодоления вызовов, с которыми мы сталкиваемся в напряженной ситуации в сфере безопасности в регионе", — сказал министр. В конце февраля Попеску заявил о том, что Япония выделит Молдавии 100 миллионов долларов на развитие сферы образования, медицины, гендерного равенства и поддержку других социальных проектов. В декабре прошлого года президент Молдавии Майя Санду, находясь с визитом в Токио, обсудила с премьер-министром Японии Фумио Кисидой вопросы энергетической безопасности. Удалось договориться, что Япония направит Молдавии дополнительную помощь в размере 27 миллионов долларов и рассмотрит возможности для дальнейшей финансовой помощи с учетом ситуации в стране.

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

https://ria.ru/20230323/yaponiya-1859912913.html

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молдавия

сша

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в мире, япония, молдавия, сша, фумио кисида, майя санду, всемирный банк