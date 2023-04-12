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Херсонская область отменила массовые мероприятия на 9 мая
Херсонская область отменила массовые мероприятия на 9 мая - РИА Новости, 12.04.2023
Херсонская область отменила массовые мероприятия на 9 мая
Массовые мероприятия, связанные с днем Победы 9 мая в Херсонской области проводиться организованно не будут из соображений безопасности, заявил врио губернатора РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:23
2023-04-12T21:23
2023-04-12T21:23
херсонская область
владимир сальдо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Массовые мероприятия, связанные с днем Победы 9 мая в Херсонской области проводиться организованно не будут из соображений безопасности, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. Он отметил, что решение принято в целях обеспечения безопасности. Тем не менее, отметил Сальдо, многие люди по собственной инициативе все равно отметят день Победы и возложат цветы на мемориалах и памятных местах.
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херсонская область , владимир сальдо, россия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия
Херсонская область отменила массовые мероприятия на 9 мая
Сальдо: массовые мероприятия в Херсонской области 9 мая проводиться не будут