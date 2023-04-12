https://ria.ru/20230412/meksika-1864601299.html

В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол

В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол - РИА Новости, 12.04.2023

В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол

В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:50

2023-04-12T02:50

2023-04-12T02:50

туризм

туризм

новости - туризм

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153228/77/1532287716_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_c86e4ffe0e4e9cab388ee6becb93c745.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun.Отдыхающая плавала у берега, наблюдая за подводным миром — скатами, мантами, величина тела которых достигает девяти метров, но в основном — около четырех метров.Туристка почувствовала резкую боль в лодыжке — как при вывихе. Рядом плавал скат. На помощь кричащей путешественнице бросились спасатели и вытащили ее из воды. Они оказали пострадавшей первую помощь и рекомендовали обратиться в госпиталь для последующего лечения. Специалисты подозревают, что животное было спровоцировано купальщиками.

https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мексика