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В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол - РИА Новости, 12.04.2023
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Туризм
 
02:50 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/meksika-1864601299.html
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол - РИА Новости, 12.04.2023
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол
В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:50
2023-04-12T02:50
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мексика
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun.Отдыхающая плавала у берега, наблюдая за подводным миром — скатами, мантами, величина тела которых достигает девяти метров, но в основном — около четырех метров.Туристка почувствовала резкую боль в лодыжке — как при вывихе. Рядом плавал скат. На помощь кричащей путешественнице бросились спасатели и вытащили ее из воды. Они оказали пострадавшей первую помощь и рекомендовали обратиться в госпиталь для последующего лечения. Специалисты подозревают, что животное было спровоцировано купальщиками.
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туризм, новости - туризм, мексика
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мексика
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол

В Мексике туристку во время снорклинга атаковал гигантский скат

CC BY 2.0 / NOAA Photo Library / Manta ray (Manta birostris)Манта
Манта - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
CC BY 2.0 / NOAA Photo Library / Manta ray (Manta birostris)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun.
Отдыхающая плавала у берега, наблюдая за подводным миром — скатами, мантами, величина тела которых достигает девяти метров, но в основном — около четырех метров.
Туристка почувствовала резкую боль в лодыжке — как при вывихе. Рядом плавал скат. На помощь кричащей путешественнице бросились спасатели и вытащили ее из воды. Они оказали пострадавшей первую помощь и рекомендовали обратиться в госпиталь для последующего лечения.
Специалисты подозревают, что животное было спровоцировано купальщиками.
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