https://ria.ru/20230412/meksika-1864601299.html
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол - РИА Новости, 12.04.2023
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол
В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:50
2023-04-12T02:50
2023-04-12T02:50
туризм
туризм
новости - туризм
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153228/77/1532287716_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_c86e4ffe0e4e9cab388ee6becb93c745.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает The Cabo Sun.Отдыхающая плавала у берега, наблюдая за подводным миром — скатами, мантами, величина тела которых достигает девяти метров, но в основном — около четырех метров.Туристка почувствовала резкую боль в лодыжке — как при вывихе. Рядом плавал скат. На помощь кричащей путешественнице бросились спасатели и вытащили ее из воды. Они оказали пострадавшей первую помощь и рекомендовали обратиться в госпиталь для последующего лечения. Специалисты подозревают, что животное было спровоцировано купальщиками.
https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153228/77/1532287716_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_2093d07a5dbdbdba0ff2adcb26040fa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мексика
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мексика
В Мексике туристку в море атаковал гигантский морской дьявол
В Мексике туристку во время снорклинга атаковал гигантский скат
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
В Мексике гигантский морской дьявол напал на 43-летнюю туристку, зашедшую в море, сообщает
The Cabo Sun.
Отдыхающая плавала у берега, наблюдая за подводным миром — скатами, мантами, величина тела которых достигает девяти метров, но в основном — около четырех метров.
Туристка почувствовала резкую боль в лодыжке — как при вывихе. Рядом плавал скат. На помощь кричащей путешественнице бросились спасатели и вытащили ее из воды. Они оказали пострадавшей первую помощь и рекомендовали обратиться в госпиталь для последующего лечения.
Специалисты подозревают, что животное было спровоцировано купальщиками.
"Я гладил дикого крокодила". Телеведущий Илья Долгов — о своих путешествиях