https://ria.ru/20230412/marketpleys-1864735368.html

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет найти маркетплейс для продажи цифровых товаров

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет найти маркетплейс для продажи цифровых товаров - РИА Новости, 12.04.2023

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет найти маркетплейс для продажи цифровых товаров

Платформа "Мой экспорт" поможет найти маркетплейс для продажи цифровых товаров, видео, 3D-моделей и онлайн-курсов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:09

2023-04-12T12:09

2023-04-12T12:09

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Платформа "Мой экспорт" поможет найти маркетплейс для продажи цифровых товаров, видео, 3D-моделей и онлайн-курсов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."С помощью автоматического сервиса "Подбор маркетплейсов", который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", российские компании теперь могут подобрать площадку для продажи таких товаров, как фото- и видеоматериалы, различные шаблоны для печати, 3D-модели, музыка и звуковые эффекты, шрифты, онлайн-курсы и многое другое", - говорится в сообщении.Цифровой товар не нужно изготавливать физически и отправлять с помощью логистических компаний покупателю. Кроме того, предпринимателю не нужно его масштабировать. Создав один раз продукт, например, шаблон для печати или мелодию, он может получать доход от его продажи долгое время. К тому же себестоимость такой продукции довольно низкая."Сегодня в цифру уходит не только досуг, но и рабочие процессы. Популярность digital-товаров растет день ото дня не только в России, но и во всем мире, а вместе с ней растет и спрос на такую продукцию. Поэтому мы решили расширить функционал сервиса по подбору маркетлейсов. Сейчас там доступно около 30 площадок онлайн-торговли, на которых можно продавать цифровые товары. Среди них известный международный маркетплейс Etsy, в большей степени ориентированный на западный рынок, и его азиатский аналог Pinkoi", - пояснил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Чтобы подобрать маркетплейс для продажи цифровых товаров, в сервисе необходимо выбрать коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) под каждый цифровой товар. Для этого можно воспользоваться гайдом, который подскажет подходящий код под каждый из продуктов.После того, как сервис предложит одну или несколько площадок, предприниматель может самостоятельно там зарегистрироваться и разместить свой товар. Или же ему в этом может помочь специалист. Найти его можно на b2b-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", воспользовавшись услугами по созданию аккаунта или размещению и продвижению на маркетплейсах.Сервис "Подбор маркетплейсов" был запущен осенью 2021 года, с тех пор им воспользовались более 6 тысяч раз. Сегодня там доступно 150 онлайн-каналов для продажи товаров, услуг и цифровых товаров за рубеж. Автоматический сервис производит анализ по 30 критериям, включая особенности продвигаемого продукта, предпочтения и планы экспортера. Сервис дает возможность компании оценить площадки, которые в наибольшей степени подходят именно ей. Кроме того, на сервисе можно найти пошаговую инструкцию по регистрации на маркетплейсах.

https://ria.ru/20230405/rets-1863299525.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия