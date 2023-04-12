https://ria.ru/20230412/lavra-1864797216.html

Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру

Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 12.04.2023

Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру

Комиссия минкульта Украины по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:13

2023-04-12T15:13

2023-04-12T15:13

религия

украинская православная церковь

оон

ситуация вокруг упц

франциск (хорхе марио бергольо)

киев

украина

антониу гутерриш

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комиссия минкульта Украины по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении объектов культурного наследия", сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "Сегодня комиссия министерства культуры по приемке-передаче имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" продолжила свою работу. Не без препятствий, но все же удалось попасть в корпус №112", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о книжном складе, построенном в XIX веке, - памятнике архитектуры и градостроительства местного значения. "Комиссия зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения. По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по статье "незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - добавил Ткаченко. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" должны были начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не допускали проверяющих к помещениям. Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявлял, что у комиссии по приемке имущества заповедника "Киево-Печерская лавра" нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html

https://ria.ru/20230409/arenda-1864116747.html

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864082385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, франциск (хорхе марио бергольо), киев, украина, антониу гутерриш