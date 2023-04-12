https://ria.ru/20230412/lavra-1864797216.html
Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру
Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 12.04.2023
Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру
Комиссия минкульта Украины по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:13
2023-04-12T15:13
2023-04-12T15:13
религия
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
франциск (хорхе марио бергольо)
киев
украина
антониу гутерриш
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комиссия минкульта Украины по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении объектов культурного наследия", сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "Сегодня комиссия министерства культуры по приемке-передаче имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" продолжила свою работу. Не без препятствий, но все же удалось попасть в корпус №112", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о книжном складе, построенном в XIX веке, - памятнике архитектуры и градостроительства местного значения. "Комиссия зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения. По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по статье "незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - добавил Ткаченко. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" должны были начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не допускали проверяющих к помещениям. Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви владыка Климент заявлял, что у комиссии по приемке имущества заповедника "Киево-Печерская лавра" нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, франциск (хорхе марио бергольо), киев, украина, антониу гутерриш
Религия, Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев, Украина, Антониу Гутерриш
Комиссия Минкульта Украины попала в Киево-Печерскую лавру
Глава Минкульта Украины: комиссии удалось попасть в один из корпусов Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комиссия минкульта Украины по приемке имущества в среду попала в один из корпусов Киево-Печерской лавры, по итогам осмотра составлено заявление "о повреждении объектов культурного наследия", сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Сегодня комиссия министерства культуры по приемке-передаче имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" продолжила свою работу. Не без препятствий, но все же удалось попасть в корпус №112", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
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По его словам, речь идет о книжном складе, построенном в XIX веке, - памятнике архитектуры и градостроительства местного значения.
"Комиссия зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения. По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по статье "незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - добавил Ткаченко.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
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Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" должны были начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не допускали проверяющих к помещениям. Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви
владыка Климент заявлял, что у комиссии по приемке имущества заповедника "Киево-Печерская лавра" нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу
и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск
также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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