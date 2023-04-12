Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине
Слуцкий: доклад о биолабораториях установил двойное назначение деятельности США
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Докладом о биолабораториях установлено "двойное назначение" лабораторий США, где под вывеской медицинских программ шли военные исследования, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг днем глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о публикации в базе данных Госдумы доклада по биолабораториям.
"Собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие преступный характер проводимых Пентагоном на Украине жестоких экспериментов - в нарушение существующих международных запретов и договоренностей, прежде всего КБТО. Фактически установлено "двойное назначение" в деятельности американских лабораторий, где под вывеской медицинских программ шли военно-биологические исследования для возможного создания нового вида оружия массового поражения", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что важно предать все материалы гласности, направить их в парламенты всех стран мира.
"Нелишне было бы еще передать доклад европейским лидерам, которые слепо следуют евроатлантической солидарности в ущерб своим же национальным интересам безопасности", - добавил парламентарий.