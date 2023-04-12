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Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
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18:17 12.04.2023 (обновлено: 18:19 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/laboratorii-1864878213.html
Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине
Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине
Докладом о биолабораториях установлено "двойное назначение" лабораторий США, где под вывеской медицинских программ шли военные исследования, об этом сообщил... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:17
2023-04-12T18:19
в мире
сша
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
украина
василий пискарев
лдпр
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Докладом о биолабораториях установлено "двойное назначение" лабораторий США, где под вывеской медицинских программ шли военные исследования, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг днем глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о публикации в базе данных Госдумы доклада по биолабораториям. "Собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие преступный характер проводимых Пентагоном на Украине жестоких экспериментов - в нарушение существующих международных запретов и договоренностей, прежде всего КБТО. Фактически установлено "двойное назначение" в деятельности американских лабораторий, где под вывеской медицинских программ шли военно-биологические исследования для возможного создания нового вида оружия массового поражения", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что важно предать все материалы гласности, направить их в парламенты всех стран мира. "Нелишне было бы еще передать доклад европейским лидерам, которые слепо следуют евроатлантической солидарности в ущерб своим же национальным интересам безопасности", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html
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в мире, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, украина, василий пискарев, лдпр, министерство обороны сша
В мире, США, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Украина, Василий Пискарев, ЛДПР, Министерство обороны США
Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине

Слуцкий: доклад о биолабораториях установил двойное назначение деятельности США

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Докладом о биолабораториях установлено "двойное назначение" лабораторий США, где под вывеской медицинских программ шли военные исследования, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг днем глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о публикации в базе данных Госдумы доклада по биолабораториям.
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"Собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие преступный характер проводимых Пентагоном на Украине жестоких экспериментов - в нарушение существующих международных запретов и договоренностей, прежде всего КБТО. Фактически установлено "двойное назначение" в деятельности американских лабораторий, где под вывеской медицинских программ шли военно-биологические исследования для возможного создания нового вида оружия массового поражения", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что важно предать все материалы гласности, направить их в парламенты всех стран мира.
"Нелишне было бы еще передать доклад европейским лидерам, которые слепо следуют евроатлантической солидарности в ущерб своим же национальным интересам безопасности", - добавил парламентарий.
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В миреСШАЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФУкраинаВасилий ПискаревЛДПРМинистерство обороны США
 
 
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