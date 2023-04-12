https://ria.ru/20230412/laboratorii-1864878213.html

Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине

Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Слуцкий прокомментировал доклад о биолабораториях США на Украине

Докладом о биолабораториях установлено "двойное назначение" лабораторий США, где под вывеской медицинских программ шли военные исследования, об этом сообщил... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:17

2023-04-12T18:17

2023-04-12T18:19

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Докладом о биолабораториях установлено "двойное назначение" лабораторий США, где под вывеской медицинских программ шли военные исследования, об этом сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг днем глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о публикации в базе данных Госдумы доклада по биолабораториям. "Собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие преступный характер проводимых Пентагоном на Украине жестоких экспериментов - в нарушение существующих международных запретов и договоренностей, прежде всего КБТО. Фактически установлено "двойное назначение" в деятельности американских лабораторий, где под вывеской медицинских программ шли военно-биологические исследования для возможного создания нового вида оружия массового поражения", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что важно предать все материалы гласности, направить их в парламенты всех стран мира. "Нелишне было бы еще передать доклад европейским лидерам, которые слепо следуют евроатлантической солидарности в ущерб своим же национальным интересам безопасности", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

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в мире, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, украина, василий пискарев, лдпр, министерство обороны сша