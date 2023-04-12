https://ria.ru/20230412/krasnogorsk-1864861151.html

Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года

Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года - РИА Новости, 12.04.2023

Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года

Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:29

2023-04-12T17:29

2023-04-12T17:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864860896_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d54e578fc1156f27e5df00efb1cc5f7c.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.Реконструкцию выполнят в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Работы пройдут в два этапа и будут профинансированы за счет средств бюджета региона."На первом этапе планируется строительство центрального теплового пункта для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий Красногорской горбольницы №1. Второй этап включает реконструкцию самого здания морга и снос объектов капитального строительства, в том числе лаборатории 1982 года постройки", - говорится в сообщении.Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года, добавляется в нем.

https://ria.ru/20230411/trudoustroystvo-1864557464.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск