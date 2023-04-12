https://ria.ru/20230412/krasnogorsk-1864861151.html
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года - РИА Новости, 12.04.2023
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года
Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:29
2023-04-12T17:29
2023-04-12T17:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864860896_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d54e578fc1156f27e5df00efb1cc5f7c.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.Реконструкцию выполнят в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Работы пройдут в два этапа и будут профинансированы за счет средств бюджета региона."На первом этапе планируется строительство центрального теплового пункта для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий Красногорской горбольницы №1. Второй этап включает реконструкцию самого здания морга и снос объектов капитального строительства, в том числе лаборатории 1982 года постройки", - говорится в сообщении.Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года, добавляется в нем.
https://ria.ru/20230411/trudoustroystvo-1864557464.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864860896_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5789247f3f7aeb0889752c989cb1f2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости
. Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске
реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Реконструкцию выполнят в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Работы пройдут в два этапа и будут профинансированы за счет средств бюджета региона.
Лучшие вакансии Подмосковья представят на ярмарке трудоустройства
"На первом этапе планируется строительство центрального теплового пункта для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий Красногорской горбольницы №1. Второй этап включает реконструкцию самого здания морга и снос объектов капитального строительства, в том числе лаборатории 1982 года постройки", - говорится в сообщении.
Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года, добавляется в нем.