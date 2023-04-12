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Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года - РИА Новости, 12.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:29 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/krasnogorsk-1864861151.html
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года - РИА Новости, 12.04.2023
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года
Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:29
2023-04-12T17:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.Реконструкцию выполнят в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Работы пройдут в два этапа и будут профинансированы за счет средств бюджета региона."На первом этапе планируется строительство центрального теплового пункта для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий Красногорской горбольницы №1. Второй этап включает реконструкцию самого здания морга и снос объектов капитального строительства, в том числе лаборатории 1982 года постройки", - говорится в сообщении.Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года, добавляется в нем.
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московская область (подмосковье), красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск

Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года

© Фото : министерство строительного комплекса Московской областиМорг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : министерство строительного комплекса Московской области
Морг в Красногорске реконструируют до конца 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Морг городской больницы на улице Карбышева в подмосковном Красногорске реконструируют до конца 2024 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Реконструкцию выполнят в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Работы пройдут в два этапа и будут профинансированы за счет средств бюджета региона.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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"На первом этапе планируется строительство центрального теплового пункта для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий Красногорской горбольницы №1. Второй этап включает реконструкцию самого здания морга и снос объектов капитального строительства, в том числе лаборатории 1982 года постройки", - говорится в сообщении.
Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года, добавляется в нем.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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