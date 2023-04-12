https://ria.ru/20230412/kosmos-1864859774.html
Путин заявил, что Россия будет осваивать космос
Путин заявил, что Россия будет осваивать космос - РИА Новости, 12.04.2023
Путин заявил, что Россия будет осваивать космос
Россия будет осваивать космос, это - развитие науки и современный уровень безопасности страны, заявил в среду президент Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:25
2023-04-12T17:25
2023-04-12T17:51
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия будет осваивать космос, это - развитие науки и современный уровень безопасности страны, заявил в среду президент Владимир Путин."Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении", - сказал он в Кремле на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.По словам российского лидера, за этим стоит качественное развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны.
https://ria.ru/20230412/mks-1864780187.html
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россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия будет осваивать космос
Путин: Россия будет осваивать космос, ведь за этим стоит качественное развитие науки
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия будет осваивать космос, это - развитие науки и современный уровень безопасности страны, заявил в среду президент Владимир Путин.
"Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении", - сказал он в Кремле на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.
По словам российского лидера, за этим стоит качественное развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны.
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