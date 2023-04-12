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Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023
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14:17 12.04.2023 (обновлено: 16:17 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864778802.html
Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики
Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав успехов в освоении космоса. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:17
2023-04-12T16:17
космос - риа наука
россия
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав успехов в освоении космоса."Естественно, сегодня, 12 апреля, наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире - всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности", - обратился Путин к главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе их встречи.Он поздравил его с Днем космонавтики и пожелал "успехов в освоении космоса"."Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня - требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики и пожелал успехов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов во время встречи. 12 апреля 2023
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов во время встречи. 12 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов во время встречи. 12 апреля 2023
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав успехов в освоении космоса.
"Естественно, сегодня, 12 апреля, наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире - всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности", - обратился Путин к главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе их встречи.
Он поздравил его с Днем космонавтики и пожелал "успехов в освоении космоса".
"Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня - требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны", - добавил глава государства.
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