https://ria.ru/20230412/kosmos-1864778802.html

Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023

Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав успехов в освоении космоса. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:17

2023-04-12T14:17

2023-04-12T16:17

космос - риа наука

россия

владимир путин

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав успехов в освоении космоса."Естественно, сегодня, 12 апреля, наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире - всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности", - обратился Путин к главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе их встречи.Он поздравил его с Днем космонавтики и пожелал "успехов в освоении космоса"."Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня - требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос