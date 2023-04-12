https://ria.ru/20230412/koronavirus-1864709714.html
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1 292 случая COVID, умерли девять человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:16
2023-04-12T11:16
2023-04-12T11:16
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1 292 случая COVID, умерли девять человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1 292, госпитализировано - 107 человек, выздоровели - 1 568 человек, девять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 656 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 491 337 случаев коронавируса, выздоровели 3 300 050 человек, умерли 48 553 человека.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1292 новых случая COVID-19, умерли девять человек