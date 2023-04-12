https://ria.ru/20230412/konferentsiya-1864701372.html
Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае
Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае - РИА Новости, 12.04.2023
Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае
В Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис" состоится Конференция по вопросу сохранения... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:54
2023-04-12T10:54
2023-04-12T10:54
республика алтай
природа
дикие животные
горно-алтайск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828466143_0:172:2613:1642_1920x0_80_0_0_e3a8bc8ad8c33f6784ca9d5b3925cb94.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис" состоится Конференция по вопросу сохранения снежного барса в России, говорится в пресс-релизе ассоциации.Мероприятие будет проходить в рамках заседания рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации.В рамках конференции будут подведены итоги учетов снежного барса в России, а также результаты трансграничного сотрудничества в области сохранения и изучения ирбиса. В заседании примут участие директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ирина Маканова, председатель Общего собрания Ассоциации "Алтай-ирбис" Али Узденов, директор Национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов, ученое сообщество российских ООПТ.В качестве эксперта трансграничной территории выступит Б.Мунхцог – представитель монгольской Академии наук с докладом о состоянии популяции ирбиса на приграничных территориях.Заседание пройдет в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" Национального проекта "Экология".Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, внесенных в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида. Наиболее многочисленная группа снежных барсов в России зафиксирована в Республике Алтай: 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский", основанного в 2010 году с целью сохранения снежного барса и горного барана аргали.
https://ria.ru/20221227/altay-1841560802.html
республика алтай
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828466143_0:0:2613:1961_1920x0_80_0_0_673b2b912153f39b8bff3b373960657f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, природа, дикие животные, горно-алтайск
Республика Алтай, природа, Дикие животные, Горно-Алтайск
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис" состоится Конференция по вопросу сохранения снежного барса в России, говорится в пресс-релизе ассоциации.
Мероприятие будет проходить в рамках заседания рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации.
На Алтае на льду Телецкого озера удалось снять редкого зверя
В рамках конференции будут подведены итоги учетов снежного барса в России, а также результаты трансграничного сотрудничества в области сохранения и изучения ирбиса. В заседании примут участие директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ирина Маканова, председатель Общего собрания Ассоциации "Алтай-ирбис" Али Узденов, директор Национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов, ученое сообщество российских ООПТ.
В качестве эксперта трансграничной территории выступит Б.Мунхцог – представитель монгольской Академии наук с докладом о состоянии популяции ирбиса на приграничных территориях.
Заседание пройдет в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" Национального проекта "Экология".
Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, внесенных в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида. Наиболее многочисленная группа снежных барсов в России зафиксирована в Республике Алтай
: 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский", основанного в 2010 году с целью сохранения снежного барса и горного барана аргали.