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Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае - РИА Новости, 12.04.2023
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10:54 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/konferentsiya-1864701372.html
Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае
Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае - РИА Новости, 12.04.2023
Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае
В Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис" состоится Конференция по вопросу сохранения... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:54
2023-04-12T10:54
республика алтай
природа
дикие животные
горно-алтайск
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис" состоится Конференция по вопросу сохранения снежного барса в России, говорится в пресс-релизе ассоциации.Мероприятие будет проходить в рамках заседания рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации.В рамках конференции будут подведены итоги учетов снежного барса в России, а также результаты трансграничного сотрудничества в области сохранения и изучения ирбиса. В заседании примут участие директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ирина Маканова, председатель Общего собрания Ассоциации "Алтай-ирбис" Али Узденов, директор Национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов, ученое сообщество российских ООПТ.В качестве эксперта трансграничной территории выступит Б.Мунхцог – представитель монгольской Академии наук с докладом о состоянии популяции ирбиса на приграничных территориях.Заседание пройдет в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" Национального проекта "Экология".Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, внесенных в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида. Наиболее многочисленная группа снежных барсов в России зафиксирована в Республике Алтай: 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский", основанного в 2010 году с целью сохранения снежного барса и горного барана аргали.
https://ria.ru/20221227/altay-1841560802.html
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горно-алтайск
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республика алтай, природа, дикие животные, горно-алтайск
Республика Алтай, природа, Дикие животные, Горно-Алтайск

Конференция по вопросу сохранения снежного барса пройдет 21 апреля на Алтае

© РИА Новости / Илья НаймушинСамка снежного барса
Самка снежного барса - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самка снежного барса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис" состоится Конференция по вопросу сохранения снежного барса в России, говорится в пресс-релизе ассоциации.
Мероприятие будет проходить в рамках заседания рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации.
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В рамках конференции будут подведены итоги учетов снежного барса в России, а также результаты трансграничного сотрудничества в области сохранения и изучения ирбиса. В заседании примут участие директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ирина Маканова, председатель Общего собрания Ассоциации "Алтай-ирбис" Али Узденов, директор Национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов, ученое сообщество российских ООПТ.
В качестве эксперта трансграничной территории выступит Б.Мунхцог – представитель монгольской Академии наук с докладом о состоянии популяции ирбиса на приграничных территориях.
Заседание пройдет в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" Национального проекта "Экология".
Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, внесенных в Красную книгу. Охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса была на грани исчезновения по причине браконьерства. Сейчас начат медленный путь к восстановлению вида. Наиболее многочисленная группа снежных барсов в России зафиксирована в Республике Алтай: 24 особи обитают на территории Национального парка "Сайлюгемский", основанного в 2010 году с целью сохранения снежного барса и горного барана аргали.
 
Республика АлтайприродаДикие животныеГорно-Алтайск
 
 
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