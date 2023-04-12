Европа не может отвернуться от Китая, заявила министр экономики Испании
Министр экономики Испании Кальвино: Европа не может отвернуться от Китая
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
МАДРИД, 12 апр - РИА Новости. Европа не может игнорировать роль Китая, который является его ключевым торговым партнером, а также важным геополитическим игроком, который может помочь положить конец конфликту на Украине, заявила министр экономики Испании Надя Кальвино в ходе своего выступления в Atlantic Council.
"Я думаю, что мы не можем просто повернуться спиной к Китаю и пытаться игнорировать его. Он является крупным игроком и у нас с ним есть общая заинтересованность, я думаю, в том, чтобы при конструктивном взаимодействии как можно скорее положить конец войне на Украине и избежать фрагментации глобального рынка, которая будет проигрышной для всех", - сказала она.
В то время как министры финансов со всего мира обсуждают шаги по ускорению облегчения долгового бремени развивающихся стран в ходе встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на этой неделе, Кальвино также призвал к более активному участию Китая в этом процессе.
«
"Мы должны использовать это время для укрепления нашей общей системы безопасности, защищающей наиболее уязвимые страны... и здесь мы снова не можем просто игнорировать Китай. Он является очень важным кредитором и играют важную роль в этих дискуссиях, я надеюсь на их конструктивное участие", - сказала испанский министр.
В Пекине 31 марта состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса с председателем КНР Си Цзиньпином, во многом направленная на поиск путей выхода из конфликта на Украине и мирному плану Китая. Тогда же испанский председатель правительства объявил о возобновлении диалогов на высоком уровне, согласованных во время визита Си в Мадрид в 2018 году - предыдущей встречи двух лидеров. Он также объявил о расширении посольства в Пекине, возобновлении работы совместной комиссии по промышленности и новых фитосанитарных протоколах для испанского экспорта в Китай миндаля и хурмы, одним из ведущих мировых производителей которых Испания является.