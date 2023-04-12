https://ria.ru/20230412/kitaya-1864639846.html

Европа не может отвернуться от Китая, заявила министр экономики Испании

Европа не может отвернуться от Китая, заявила министр экономики Испании - РИА Новости, 12.04.2023

Европа не может отвернуться от Китая, заявила министр экономики Испании

Европа не может игнорировать роль Китая, который является его ключевым торговым партнером, а также важным геополитическим игроком, который может помочь положить РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:53

2023-04-12T01:53

2023-04-12T01:53

в мире

китай

испания

украина

педро санчес

си цзиньпин

мвф

всемирный банк

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МАДРИД, 12 апр - РИА Новости. Европа не может игнорировать роль Китая, который является его ключевым торговым партнером, а также важным геополитическим игроком, который может помочь положить конец конфликту на Украине, заявила министр экономики Испании Надя Кальвино в ходе своего выступления в Atlantic Council. "Я думаю, что мы не можем просто повернуться спиной к Китаю и пытаться игнорировать его. Он является крупным игроком и у нас с ним есть общая заинтересованность, я думаю, в том, чтобы при конструктивном взаимодействии как можно скорее положить конец войне на Украине и избежать фрагментации глобального рынка, которая будет проигрышной для всех", - сказала она. В то время как министры финансов со всего мира обсуждают шаги по ускорению облегчения долгового бремени развивающихся стран в ходе встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на этой неделе, Кальвино также призвал к более активному участию Китая в этом процессе. В Пекине 31 марта состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса с председателем КНР Си Цзиньпином, во многом направленная на поиск путей выхода из конфликта на Украине и мирному плану Китая. Тогда же испанский председатель правительства объявил о возобновлении диалогов на высоком уровне, согласованных во время визита Си в Мадрид в 2018 году - предыдущей встречи двух лидеров. Он также объявил о расширении посольства в Пекине, возобновлении работы совместной комиссии по промышленности и новых фитосанитарных протоколах для испанского экспорта в Китай миндаля и хурмы, одним из ведущих мировых производителей которых Испания является.

https://ria.ru/20230409/lyayen-1864032608.html

https://ria.ru/20230410/treniya-1864351400.html

китай

испания

украина

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в мире, китай, испания, украина, педро санчес, си цзиньпин, мвф, всемирный банк