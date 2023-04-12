https://ria.ru/20230412/kadyrov-1864638883.html
Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья
Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья - РИА Новости, 12.04.2023
Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья
Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском, сообщил глава... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:32
2023-04-12T01:32
2023-04-12T10:46
происшествия
омон россии
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
фсб
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Этой ночью в Гвардейском Надтеречного района республики сотрудники специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова, полка ППСП УМВД России и ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике совместно с сотрудниками Второй службы ФСБ России и УФСБ России по Чеченской Республике провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья", — написал Кадыров.Как уточнил Кадыров, вооруженный участник незаконного формирования прибыл в Чечню из соседнего региона. Власти приняли решение о проведении ночной спецоперации. Силовики предложили преступнику сдаться, но он попытался скрыться и при задержании получил ранение. Личность подозреваемого удалось установить, он дает показания.Также глава Чечни опровергнул информацию о "бурной перестрелке", пояснив, что это "обычная спецоперация по ликвидации преступника".
https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html
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Спецоперация по нейтрализации участника бандподполья в чеченском селе Гвардейском
Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
2023-04-12T01:32
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РИА Новости
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происшествия, омон россии, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, ОМОН России, Чеченская республика (Чечня), Россия, Рамзан Кадыров, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья
Кадыров: в селе Гвардейском провели успешную операцию по нейтрализации участника подполья