https://ria.ru/20230412/kadyrov-1864638883.html

Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья

Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья - РИА Новости, 12.04.2023

Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья

Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском, сообщил глава... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:32

2023-04-12T01:32

2023-04-12T10:46

происшествия

омон россии

чеченская республика (чечня)

россия

рамзан кадыров

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Этой ночью в Гвардейском Надтеречного района республики сотрудники специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова, полка ППСП УМВД России и ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике совместно с сотрудниками Второй службы ФСБ России и УФСБ России по Чеченской Республике провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья", — написал Кадыров.Как уточнил Кадыров, вооруженный участник незаконного формирования прибыл в Чечню из соседнего региона. Власти приняли решение о проведении ночной спецоперации. Силовики предложили преступнику сдаться, но он попытался скрыться и при задержании получил ранение. Личность подозреваемого удалось установить, он дает показания.Также глава Чечни опровергнул информацию о "бурной перестрелке", пояснив, что это "обычная спецоперация по ликвидации преступника".

https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html

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Спецоперация по нейтрализации участника бандподполья в чеченском селе Гвардейском Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 2023-04-12T01:32 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омон россии, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)