https://ria.ru/20230412/it-infrastruktura-1864898560.html

ПСБ переходит на российское ПО Astra Linux Special Edition

ПСБ переходит на российское ПО Astra Linux Special Edition - РИА Новости, 12.04.2023

ПСБ переходит на российское ПО Astra Linux Special Edition

ПСБ в рамках реализации плана импортозамещения переводит свою IT-инфраструктуру на программное обеспечение отечественных правообладателей - операционную систему РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:52

2023-04-12T19:52

2023-04-12T19:52

псб (банк псб)

промсвязьбанк

импортозамещение

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. ПСБ в рамках реализации плана импортозамещения переводит свою IT-инфраструктуру на программное обеспечение отечественных правообладателей - операционную систему Astra Linux Special Edition от ГК "Астра", сообщает пресс-служба банка. Банк приобрел лицензии на операционную систему для всех рабочих мест пользователей в качестве целевой платформы, а также для применения на серверном оборудовании для работы прикладных систем.Встроенные в операционную систему Astra Linux Special Edition сертифицированные средства защиты информации обеспечивают необходимую банку степень безопасности данных. Другим важным фактором, определившим выбор новой системы, стало наличие отработанных механизмов миграции, благодаря которым непрерывность рабочих процессов сохраняется даже во время внедрения нового программного обеспечения."В текущих экономических условиях одновременно с масштабными преобразованиями в рамках стратегии цифровой трансформации перед банком стоит амбициозная задача по обеспечению технологической независимости от импортного оборудования и софта. Банк уделяет пристальное внимание кибербезопасности и защите конфиденциальной информации. Поэтому мы запускам сервисы, позволяющие обрабатывать информацию ограниченного доступа, включая персональные данные и сведения, составляющие коммерческую и государственную тайну, что особенно важно для наших клиентов. Внедрение новой операционной системы позволит нам не только совершенствовать системы управления бизнес-процессами банка в новой экономике, но и продолжать обеспечивать высокие стандарты качества банковских продуктов и цифровых сервисов для наших клиентов", - отметил, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов.По словам генерального директора ГК "Астра" Ильи Сивцева, компания стремится к тому, чтобы переход на импортонезависимые технологии повысил защищенность и эффективность инфраструктуры банков."Стремимся к тому, чтобы с нашим ПО банки получали те же возможности и тот же уровень сервиса, к которому они привыкли, а миграция на импортонезависимые технологии не только не снизила, но и, наоборот, повысила защищенность и эффективность их инфраструктур. Наши разработчики готовы максимально адаптировать софт под запросы отраслевых клиентов, при этом привилегированный уровень технической поддержки, который мы предоставляем, — это оптимальный формат взаимодействия, при котором обратная связь от клиента находит самый оперативный отклик у разработчика", - сказал Сивцев.

https://ria.ru/20230316/psb-1858323876.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, импортозамещение