https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html
В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище
В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище - РИА Новости, 12.04.2023
В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище
Найденные на кладбище в североирландском городе Лондондерри подозрительные устройства оказались самодельными бомбами, сообщила местная полиция. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:51
2023-04-12T10:51
2023-04-12T10:51
в мире
северная ирландия
великобритания
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сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Найденные на кладбище в североирландском городе Лондондерри подозрительные устройства оказались самодельными бомбами, сообщила местная полиция. Об обнаружении подозрительного устройства на территории городского кладбища в Лондондерри полиция проинформировала накануне. Отмечается также, что во вторник там на машины полицейских вновь были совершены нападения, неизвестные бросали зажигательные бомбы, камни и бутылки: два автомобиля были повреждены, правоохранители не пострадали. В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения. На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная территория стала британским доминионом. С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
https://ria.ru/20230410/bayden-1864122061.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230411/bayden-1864545708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная ирландия, великобритания, джо байден, риши сунак, ирландская республиканская армия, сша
В мире, Северная Ирландия, Великобритания, Джо Байден, Риши Сунак, Ирландская республиканская армия, США
В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище
На кладбище в Северной Ирландии перед визитом Байдена и Сунака нашли самодельные бомбы
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Найденные на кладбище в североирландском городе Лондондерри подозрительные устройства оказались самодельными бомбами, сообщила местная полиция.
Об обнаружении подозрительного устройства на территории городского кладбища в Лондондерри полиция проинформировала накануне.
«
"Во вторник, 11 апреля, в ходе операции по обеспечению общественной безопасности на городском кладбище в районе Крегган полиция обнаружила четыре трубчатые бомбы", - говорится в заявлении; бомбы обезвредили и отправили на экспертизу.
Отмечается также, что во вторник там на машины полицейских вновь были совершены нападения, неизвестные бросали зажигательные бомбы, камни и бутылки: два автомобиля были повреждены, правоохранители не пострадали.
В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения.
На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США
Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака
.
Дружба закончилась. Байден едет в Ирландию унижать британцев
В 1921 году Ирландия
была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии
и Шотландии
, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная территория стала британским доминионом.
С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона
и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия
" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.
Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
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