https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html

В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище

В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище - РИА Новости, 12.04.2023

В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище

Найденные на кладбище в североирландском городе Лондондерри подозрительные устройства оказались самодельными бомбами, сообщила местная полиция. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:51

2023-04-12T10:51

2023-04-12T10:51

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северная ирландия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Найденные на кладбище в североирландском городе Лондондерри подозрительные устройства оказались самодельными бомбами, сообщила местная полиция. Об обнаружении подозрительного устройства на территории городского кладбища в Лондондерри полиция проинформировала накануне. Отмечается также, что во вторник там на машины полицейских вновь были совершены нападения, неизвестные бросали зажигательные бомбы, камни и бутылки: два автомобиля были повреждены, правоохранители не пострадали. В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения. На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная территория стала британским доминионом. С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.

https://ria.ru/20230410/bayden-1864122061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230411/bayden-1864545708.html

северная ирландия

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Ольга Фомченкова

в мире, северная ирландия, великобритания, джо байден, риши сунак, ирландская республиканская армия, сша