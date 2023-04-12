https://ria.ru/20230412/investitsii-1864661333.html

Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину

Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину - РИА Новости, 12.04.2023

Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину

Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:27

2023-04-12T08:27

2023-04-12T08:29

украина

канада

торонто

денис шмыгаль

джастин трюдо

христя фриланд

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале. Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине. По его словам, есть перспективы выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, энергетике. "В частности, планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", - отметил Шмыгаль.

https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html

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украина, канада, торонто, денис шмыгаль, джастин трюдо, христя фриланд, экономика