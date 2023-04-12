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Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину - РИА Новости, 12.04.2023
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08:27 12.04.2023 (обновлено: 08:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/investitsii-1864661333.html
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину - РИА Новости, 12.04.2023
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину
Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:27
2023-04-12T08:29
украина
канада
торонто
денис шмыгаль
джастин трюдо
христя фриланд
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале. Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине. По его словам, есть перспективы выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, энергетике. "В частности, планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", - отметил Шмыгаль.
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украина, канада, торонто, денис шмыгаль, джастин трюдо, христя фриланд, экономика
Украина, Канада, Торонто, Денис Шмыгаль, Джастин Трюдо, Христя Фриланд, Экономика
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину

Премьер Украины Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале.
Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.
«
"Во время встречи с представителями канадского бизнеса в Торонто призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства. Ведем переговоры по страхованию военных рисков с экспортно-кредитными агентствами разных стран. Ожидаем, что правительство Канады также предложит своему бизнесу эффективные инструменты, которые будут стимулировать инвестиции в Украину", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, есть перспективы выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, энергетике.
"В частности, планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", - отметил Шмыгаль.
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УкраинаКанадаТоронтоДенис ШмыгальДжастин ТрюдоХристя ФриландЭкономика
 
 
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