https://ria.ru/20230412/investitsii-1864661333.html
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину - РИА Новости, 12.04.2023
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину
Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:27
2023-04-12T08:27
2023-04-12T08:29
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торонто
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экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны, сообщается в Telegram-канале. Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине. По его словам, есть перспективы выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, энергетике. "В частности, планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", - отметил Шмыгаль.
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украина, канада, торонто, денис шмыгаль, джастин трюдо, христя фриланд, экономика
Украина, Канада, Торонто, Денис Шмыгаль, Джастин Трюдо, Христя Фриланд, Экономика
Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в Украину
Премьер Украины Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины