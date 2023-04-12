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В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов - РИА Новости, 12.04.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:26 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/internet-1864829825.html
В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов
В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов - РИА Новости, 12.04.2023
В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов
Удаленное поселение Тром-Аган в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором живут коренные малочисленные народы Севера, подключили к высокоскоростному... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:26
2023-04-12T16:26
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
россия
сургутский район
ростелеком
интернет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Удаленное поселение Тром-Аган в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором живут коренные малочисленные народы Севера, подключили к высокоскоростному интернету, сообщил в среду глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой. "Сегодня был с рабочей поездкой в Тром-Агане. Поселение, в котором проживают в основном представители КМНС (коренных малочисленных народов Севера - ред.), с 2022 участвует в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". В рамках программы "Ростелеком" проводит оптоволоконную связь для подключения к высокоскоростному интернету населения и социально значимых объектов", - написал Трубецкой в своем телеграм-канале. Он уточнил, что специалисты построили магистральную линию связи длиной более 40 километров от сельского поселения Ульт-Ягун до Тром-Агана, а затем за счет собственных средств компании завели оптику в дома абонентов. В общей сложности 64 жилых дома уже подключили к интернету, жители еще 20 изъявили желание также получить доступ к сети. В 2023 году по итогам всероссийского голосования, проведенного на портале госуслуг Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по подключению малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек к интернету, в Сургутском районе Югры запланированы работы в поселке Песчаный и деревне Каюкова, где ранее присутствовала только точка доступа к мобильному Wi-Fi, но после установки базовой станции будет также поддерживаться связь 4G и LTE. Руководитель муниципалитета ранее сообщал, что район заключил долгосрочное партнерство с "Ростелекомом", который прокладывает в муниципалитете линии связи. По его словам, работать приходилось в сложнейших условиях: в лесах и болотах, в мороз и жару. Так, в самую труднодоступную точку Сургутского района - деревню Тайлаково - связистам пришлось добираться через Томскую область. По данным администрации района, на сегодняшний день все поселения Сургутского района обеспечены интернетом. Работы по устранению цифрового неравенства велись в тесном взаимодействии с департаментом информационных технологий Югры.
https://ria.ru/20230412/yugra-1864816449.html
https://ria.ru/20230404/dorogi-1862974698.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, сургутский район, ростелеком, интернет
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Сургутский район, Ростелеком, Интернет
В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов

В Югре подключили высокоскоростной интернет в поселении коренных народов Севера Тром-Аган

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер
Сервер - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Удаленное поселение Тром-Аган в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором живут коренные малочисленные народы Севера, подключили к высокоскоростному интернету, сообщил в среду глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой.
"Сегодня был с рабочей поездкой в Тром-Агане. Поселение, в котором проживают в основном представители КМНС (коренных малочисленных народов Севера - ред.), с 2022 участвует в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". В рамках программы "Ростелеком" проводит оптоволоконную связь для подключения к высокоскоростному интернету населения и социально значимых объектов", - написал Трубецкой в своем телеграм-канале.
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Он уточнил, что специалисты построили магистральную линию связи длиной более 40 километров от сельского поселения Ульт-Ягун до Тром-Агана, а затем за счет собственных средств компании завели оптику в дома абонентов. В общей сложности 64 жилых дома уже подключили к интернету, жители еще 20 изъявили желание также получить доступ к сети.
В 2023 году по итогам всероссийского голосования, проведенного на портале госуслуг Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по подключению малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек к интернету, в Сургутском районе Югры запланированы работы в поселке Песчаный и деревне Каюкова, где ранее присутствовала только точка доступа к мобильному Wi-Fi, но после установки базовой станции будет также поддерживаться связь 4G и LTE.
Руководитель муниципалитета ранее сообщал, что район заключил долгосрочное партнерство с "Ростелекомом", который прокладывает в муниципалитете линии связи. По его словам, работать приходилось в сложнейших условиях: в лесах и болотах, в мороз и жару. Так, в самую труднодоступную точку Сургутского района - деревню Тайлаково - связистам пришлось добираться через Томскую область. По данным администрации района, на сегодняшний день все поселения Сургутского района обеспечены интернетом. Работы по устранению цифрового неравенства велись в тесном взаимодействии с департаментом информационных технологий Югры.
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