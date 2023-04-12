https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864889868.html
В России замедлилась недельная инфляция
В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 12.04.2023
В России замедлилась недельная инфляция
Недельная инфляция в России с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11%, с начала года потребительские цены выросли на 1,84%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:04
2023-04-12T19:04
2023-04-12T19:04
цены
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
продукты
инфляция
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11%, с начала года потребительские цены выросли на 1,84%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 4 по 10 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала апреля – 100,17%, с начала года – 101,84%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,3% с 1,3% на предыдущей отчетной неделе. В том числе огурцы подорожали на 2%, бананы - на 1,2%, капуста - на 0,2%, лук - на 0,1%. В то же время цены на свеклу снизились на 1,1%, морковь - на 0,7%, картофель - на 0,6%, яблоки - на 0,4%, помидоры - на 0,2%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 19 наименованиям. Сильнее всего подешевели мука и гречка - на 0,65% и 0,6% соответственно. Также снизились цены на молоко и соль - на 0,4%, маргарин, вермишель, свинину - на 0,3%, мясо кур, сливочное масло, яйца и мясные консервы для детского питания - на 0,2%, на сыры, сосиски и сардельки, сметану, творог и макаронные изделия - на 0,1%. Подорожали 14 наименований продуктов, сильнее всего - баранина, в среднем на 0,55%. Следом идет подсолнечное масло - выросло в цене на 0,31%, рис и чай - на 0,3%, мороженая рыба, сахар, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и овощные консервы для детского питания - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на сухие корма для домашних животных - на 0,41%, зубные пасты - на 0,3%, туалетную бумагу - на 0,25%, зубные щетки - на 0,15%, спички и подгузники - на 0,13%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,6%, на порошки стиральные - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни - на 0,4%, мужские носки - на 0,2%, детские кроссовки - на 0,15%, женские эластичные колготки - на 0,56%. Цены на телевизоры на отчетной неделе снизились на 0,68%, на электропылесосы - на 0,4%, на смартфоны - на 0,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 4 по 10 апреля выросла на 0,03%, иностранного - на 0,06%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%. Росстат за период с 4 по 10 апреля зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе комбинированные анальгетики подорожали на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,33%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" - на 0,28%, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,2%, поливитамины - на 0,14%. Цены на корвалол снизились на 0,2%, мазь "Левомеколь" и валидол – на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса резко выросла - до 8,27% с 1,6% на предыдущей отчетной неделе.
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РИА Новости
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цены, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, инфляция
Цены, Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Продукты, Инфляция
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Недельная инфляция в России с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11%, с начала года потребительские цены выросли на 1,84%, свидетельствуют данные
Росстата.
"За период с 4 по 10 апреля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала апреля – 100,17%, с начала года – 101,84%", - говорится в документе.
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По данным статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,3% с 1,3% на предыдущей отчетной неделе. В том числе огурцы подорожали на 2%, бананы - на 1,2%, капуста - на 0,2%, лук - на 0,1%. В то же время цены на свеклу снизились на 1,1%, морковь - на 0,7%, картофель - на 0,6%, яблоки - на 0,4%, помидоры - на 0,2%.
Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 19 наименованиям. Сильнее всего подешевели мука и гречка - на 0,65% и 0,6% соответственно. Также снизились цены на молоко и соль - на 0,4%, маргарин, вермишель, свинину - на 0,3%, мясо кур, сливочное масло, яйца и мясные консервы для детского питания - на 0,2%, на сыры, сосиски и сардельки, сметану, творог и макаронные изделия - на 0,1%.
Подорожали 14 наименований продуктов, сильнее всего - баранина, в среднем на 0,55%. Следом идет подсолнечное масло - выросло в цене на 0,31%, рис и чай - на 0,3%, мороженая рыба, сахар, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.
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Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на сухие корма для домашних животных - на 0,41%, зубные пасты - на 0,3%, туалетную бумагу - на 0,25%, зубные щетки - на 0,15%, спички и подгузники - на 0,13%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,6%, на порошки стиральные - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни - на 0,4%, мужские носки - на 0,2%, детские кроссовки - на 0,15%, женские эластичные колготки - на 0,56%.
Цены на телевизоры на отчетной неделе снизились на 0,68%, на электропылесосы - на 0,4%, на смартфоны - на 0,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 4 по 10 апреля выросла на 0,03%, иностранного - на 0,06%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.
Росстат за период с 4 по 10 апреля зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. В том числе комбинированные анальгетики подорожали на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,33%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" - на 0,28%, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,2%, поливитамины - на 0,14%. Цены на корвалол снизились на 0,2%, мазь "Левомеколь" и валидол – на 0,1%.
Стоимость полета в салоне экономического класса резко выросла - до 8,27% с 1,6% на предыдущей отчетной неделе.
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