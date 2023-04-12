https://ria.ru/20230412/gryaz-1864697392.html

Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь

Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь - РИА Новости, 12.04.2023

Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке полагают, что прошедший в Приморье грязевой дождь, связанный с выносом пыли и песка из... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:35

2023-04-12T10:35

2023-04-12T10:35

наука

китай

владивосток

шивелуч

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке полагают, что прошедший в Приморье грязевой дождь, связанный с выносом пыли и песка из Китая и Монголии, может быть опасен для людей с рядом заболеваний, сообщили РИА Новости в вузе. Накануне в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром среды местные жители в соцсетях поделились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби. Переносу способствуют северо-западные ветры. По данным ученых, прогноз на ближайшие дни благоприятный, грязевые дожди в регионе не повторятся. При этом за последние 50 лет пыльные бури происходят чаще. "Связано это с антропогенным фактором – из-за вырубки лесов, и даже несмотря на попытки исправить ситуацию новыми посадками, экосистеме был нанесен существенный ущерб", – добавила Котович. Специалист отмечает, что из-за этого пыльные бури и грязевые дожди в последние годы часто отмечаются в Приморье, на юге Приамурья и в Забайкалье. Частички пыли из Китая могут оседать в Америке, пересекая Тихий океан. Такими же мобильными могут оказаться и вулканические частички. "Точно сказать, что приморцы смогут увидеть во Владивостоке пыль извергнувшегося на днях вулкана Шивелуча с Камчатки, пока нельзя – у нас мало данных о составе его выбросов", – добавила Котович. Как сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора, на 12 апреля проведено 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе - в пределах допустимых концентраций. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Слой пепла в некоторых местах достигает 20 сантиметров.

https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html

https://ria.ru/20230411/izverzheniya-1864485126.html

китай

владивосток

шивелуч

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, китай, владивосток, шивелуч, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)