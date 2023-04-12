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Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь - РИА Новости, 12.04.2023
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10:35 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/gryaz-1864697392.html
Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь
Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь - РИА Новости, 12.04.2023
Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке полагают, что прошедший в Приморье грязевой дождь, связанный с выносом пыли и песка из... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:35
2023-04-12T10:35
наука
китай
владивосток
шивелуч
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке полагают, что прошедший в Приморье грязевой дождь, связанный с выносом пыли и песка из Китая и Монголии, может быть опасен для людей с рядом заболеваний, сообщили РИА Новости в вузе. Накануне в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром среды местные жители в соцсетях поделились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби. Переносу способствуют северо-западные ветры. По данным ученых, прогноз на ближайшие дни благоприятный, грязевые дожди в регионе не повторятся. При этом за последние 50 лет пыльные бури происходят чаще. "Связано это с антропогенным фактором – из-за вырубки лесов, и даже несмотря на попытки исправить ситуацию новыми посадками, экосистеме был нанесен существенный ущерб", – добавила Котович. Специалист отмечает, что из-за этого пыльные бури и грязевые дожди в последние годы часто отмечаются в Приморье, на юге Приамурья и в Забайкалье. Частички пыли из Китая могут оседать в Америке, пересекая Тихий океан. Такими же мобильными могут оказаться и вулканические частички. "Точно сказать, что приморцы смогут увидеть во Владивостоке пыль извергнувшегося на днях вулкана Шивелуча с Камчатки, пока нельзя – у нас мало данных о составе его выбросов", – добавила Котович. Как сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора, на 12 апреля проведено 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе - в пределах допустимых концентраций. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Слой пепла в некоторых местах достигает 20 сантиметров.
https://ria.ru/20230412/pepel-1864593524.html
https://ria.ru/20230411/izverzheniya-1864485126.html
китай
владивосток
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наука, китай, владивосток, шивелуч, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Наука, Китай, Владивосток, Шивелуч, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Ученые рассказали, чем опасен прошедший в Приморье грязевой дождь

Завлабораторией ДВФУ Котович: прошедший в Приморье грязевой дождь опасен для астматиков

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия грязевого дождя в Приморье
Последствия грязевого дождя в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия грязевого дождя в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке полагают, что прошедший в Приморье грязевой дождь, связанный с выносом пыли и песка из Китая и Монголии, может быть опасен для людей с рядом заболеваний, сообщили РИА Новости в вузе.
Накануне в Приморье прошел дождь, местами снег с дождем. Утром среды местные жители в соцсетях поделились фото своих автомобилей и окон, которые после осадков стали необычно грязными. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал РИА Новости, что это последствия переноса пыли и песка с запада, с районов Китая и Монголии, в частности, пустыни Гоби. Переносу способствуют северо-западные ветры.
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"Сегодня в городе еще наблюдается пониженная видимость, однако пыль не представляет опасности для здоровых людей. Но в зоне риска астматики, люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также болеющие COVID-19 с поражением легких. У таких людей еще пару дней могут возникать обострения и усиление воспалительных процессов", – привели в вузе комментарий заведующей лабораторией департамента наук о Земле Института Мирового океана ДВФУ Надежды Котович.
По данным ученых, прогноз на ближайшие дни благоприятный, грязевые дожди в регионе не повторятся. При этом за последние 50 лет пыльные бури происходят чаще.
"Связано это с антропогенным фактором – из-за вырубки лесов, и даже несмотря на попытки исправить ситуацию новыми посадками, экосистеме был нанесен существенный ущерб", – добавила Котович.
Специалист отмечает, что из-за этого пыльные бури и грязевые дожди в последние годы часто отмечаются в Приморье, на юге Приамурья и в Забайкалье. Частички пыли из Китая могут оседать в Америке, пересекая Тихий океан. Такими же мобильными могут оказаться и вулканические частички.
"Точно сказать, что приморцы смогут увидеть во Владивостоке пыль извергнувшегося на днях вулкана Шивелуча с Камчатки, пока нельзя – у нас мало данных о составе его выбросов", – добавила Котович.
Как сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора, на 12 апреля проведено 15 исследований атмосферного воздуха в контрольных точках во Владивостоке, Артеме, Уссурийске. Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе - в пределах допустимых концентраций.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Слой пепла в некоторых местах достигает 20 сантиметров.
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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НаукаКитайВладивостокШивелучДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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