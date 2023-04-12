https://ria.ru/20230412/golodovka-1864786142.html
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 12.04.2023
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО
Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:37
2023-04-12T14:37
2023-04-12T14:38
происшествия
россия
баймак
фсб
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
белорецк
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820162764_0:255:2634:1736_1920x0_80_0_0_432ed66290fd1c09fc7ac4376be36b73.jpg
УФА, 12 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, фигурантом дел по статьям УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" стал 39-летний житель города Баймак, содержащийся в СИЗО в Белорецке. Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку АУЕ*. "Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных",- говорится в сообщении. Кроме того, подозреваемый с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, чем дезорганизовал деятельность СИЗО, добавили в ведомстве. "Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и ФСИН республики. С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все участники экстремистской организации и лица, а также причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям", - сообщили в башкирском следкоме. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html
https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html
https://ria.ru/20230217/zaklyuchennyy-1852753867.html
россия
баймак
белорецк
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820162764_0:8:2634:1983_1920x0_80_0_0_a997844137742ea83d111bdba7cff112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, баймак, фсб, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), белорецк, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Баймак, ФСБ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Белорецк, Республика Башкортостан
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО
СК в Башкирии заподозрил сторонника АУЕ в организации массовой голодовки в СИЗО
УФА, 12 апр - РИА Новости.
Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили
в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, фигурантом дел по статьям УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" стал 39-летний житель города Баймак
, содержащийся в СИЗО в Белорецке
.
В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях
Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку АУЕ*.
"Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных",- говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемый с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, чем дезорганизовал деятельность СИЗО, добавили в ведомстве.
Ленинградский губернатор предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН
"Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ
и ФСИН
республики. С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все участники экстремистской организации и лица, а также причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям", - сообщили в башкирском следкоме.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины"