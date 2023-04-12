https://ria.ru/20230412/golodovka-1864786142.html

В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО

В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 12.04.2023

В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО

Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:37

2023-04-12T14:37

2023-04-12T14:38

происшествия

россия

баймак

фсб

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

белорецк

республика башкортостан

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УФА, 12 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, фигурантом дел по статьям УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" стал 39-летний житель города Баймак, содержащийся в СИЗО в Белорецке. Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку АУЕ*. "Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных",- говорится в сообщении. Кроме того, подозреваемый с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, чем дезорганизовал деятельность СИЗО, добавили в ведомстве. "Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и ФСИН республики. С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все участники экстремистской организации и лица, а также причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям", - сообщили в башкирском следкоме. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html

https://ria.ru/20230220/fsin-1853173143.html

https://ria.ru/20230217/zaklyuchennyy-1852753867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, баймак, фсб, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), белорецк, республика башкортостан