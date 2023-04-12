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В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 12.04.2023
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14:37 12.04.2023 (обновлено: 14:38 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/golodovka-1864786142.html
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 12.04.2023
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО
Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:37
2023-04-12T14:38
происшествия
россия
баймак
фсб
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
белорецк
республика башкортостан
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, фигурантом дел по статьям УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" стал 39-летний житель города Баймак, содержащийся в СИЗО в Белорецке. Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку АУЕ*. "Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных",- говорится в сообщении. Кроме того, подозреваемый с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, чем дезорганизовал деятельность СИЗО, добавили в ведомстве. "Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и ФСИН республики. С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все участники экстремистской организации и лица, а также причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям", - сообщили в башкирском следкоме. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html
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баймак
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происшествия, россия, баймак, фсб, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), белорецк, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Баймак, ФСБ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Белорецк, Республика Башкортостан
В Башкирии заключенный организовал массовую голодовку в СИЗО

СК в Башкирии заподозрил сторонника АУЕ в организации массовой голодовки в СИЗО

© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО. Архивное фото
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УФА, 12 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии заподозрили сторонника запрещенного в РФ движения АУЕ* в организации массовой голодовки в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, фигурантом дел по статьям УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" стал 39-летний житель города Баймак, содержащийся в СИЗО в Белорецке.
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Как установлено следствием, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории СИЗО ячейку АУЕ*.
"Злоумышленник изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную и экстремистскую идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных",- говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемый с целью ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка со стороны администрации организовал акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки, чем дезорганизовал деятельность СИЗО, добавили в ведомстве.
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"Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в результате совместных мероприятий следователей Следственного комитета, оперативников ФСБ и ФСИН республики. С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все участники экстремистской организации и лица, а также причины и условия, способствовавшие совершенным преступлениям", - сообщили в башкирском следкоме.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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