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Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича - РИА Новости, 12.04.2023
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20:43 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864911003.html
Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича
Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича - РИА Новости, 12.04.2023
Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича
Вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:43
2023-04-12T20:43
россия
сша
москва
эван гершкович
мария захарова
энтони блинкен
федеральное бюро расследований сша
фсб
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Касательно посещения Эвана Гершковича представителями посольства США в Москве сообщаем, что вопрос рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством. Присвоенный ему американскими властями статус в данном случае никакого значения не имеет", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Захарова подчеркнула, что устроенная в западных СМИ шумиха вокруг задержания журналиста, пойманного на шпионаже с поличным, представляет собой образец вопиющего лицемерия. "Умалчивается, что о задержании Эвана Гершковича американское посольство в Москве было своевременно уведомлено. Наших же дипломатов в аналогичных случаях в нарушение двусторонней консульской конвенции информируют либо с задержкой, либо вовсе не извещают, особенно по резонансным делам, находящимся в ведении Минюста США и ФБР", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц США к согражданам покинуть РФ лицемерны, поскольку именно Вашингтон развернул охоту за россиянами в США и третьих странах. Захарова добавила, что МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны. "Подчеркну, что любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на "особом отношении" к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны. Вашингтону пора усвоить, что мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами", - заключила Захарова. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html
https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html
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россия, сша, москва, эван гершкович, мария захарова, энтони блинкен, федеральное бюро расследований сша, фсб
Россия, США, Москва, Эван Гершкович, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Федеральное бюро расследований США, ФСБ
Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича

Захарова: вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича рассматривают

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Касательно посещения Эвана Гершковича представителями посольства США в Москве сообщаем, что вопрос рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством. Присвоенный ему американскими властями статус в данном случае никакого значения не имеет", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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Захарова подчеркнула, что устроенная в западных СМИ шумиха вокруг задержания журналиста, пойманного на шпионаже с поличным, представляет собой образец вопиющего лицемерия.
"Умалчивается, что о задержании Эвана Гершковича американское посольство в Москве было своевременно уведомлено. Наших же дипломатов в аналогичных случаях в нарушение двусторонней консульской конвенции информируют либо с задержкой, либо вовсе не извещают, особенно по резонансным делам, находящимся в ведении Минюста США и ФБР", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц США к согражданам покинуть РФ лицемерны, поскольку именно Вашингтон развернул охоту за россиянами в США и третьих странах. Захарова добавила, что МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны.
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"Подчеркну, что любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на "особом отношении" к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны. Вашингтону пора усвоить, что мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами", - заключила Захарова.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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30 марта, 14:05
 
РоссияСШАМоскваЭван ГершковичМария ЗахароваЭнтони БлинкенФедеральное бюро расследований СШАФСБ
 
 
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