https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864911003.html

Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича

Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича - РИА Новости, 12.04.2023

Захарова ответила на вопрос о посещении дипломатами США Гершковича

Вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:43

2023-04-12T20:43

2023-04-12T20:43

россия

сша

москва

эван гершкович

мария захарова

энтони блинкен

федеральное бюро расследований сша

фсб

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Касательно посещения Эвана Гершковича представителями посольства США в Москве сообщаем, что вопрос рассматривается и будет решен в надлежащее время в соответствии с консульской практикой и российским законодательством. Присвоенный ему американскими властями статус в данном случае никакого значения не имеет", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Захарова подчеркнула, что устроенная в западных СМИ шумиха вокруг задержания журналиста, пойманного на шпионаже с поличным, представляет собой образец вопиющего лицемерия. "Умалчивается, что о задержании Эвана Гершковича американское посольство в Москве было своевременно уведомлено. Наших же дипломатов в аналогичных случаях в нарушение двусторонней консульской конвенции информируют либо с задержкой, либо вовсе не извещают, особенно по резонансным делам, находящимся в ведении Минюста США и ФБР", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц США к согражданам покинуть РФ лицемерны, поскольку именно Вашингтон развернул охоту за россиянами в США и третьих странах. Захарова добавила, что МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны. "Подчеркну, что любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на "особом отношении" к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны. Вашингтону пора усвоить, что мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами", - заключила Захарова. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

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россия, сша, москва, эван гершкович, мария захарова, энтони блинкен, федеральное бюро расследований сша, фсб