https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864706997.html
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 12.04.2023
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу
МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:04
2023-04-12T11:04
2023-04-12T11:13
сша
россия
эван гершкович
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861919667_0:79:2615:1550_1920x0_80_0_0_d7a41974c2100526f88157c94defe49d.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, конечно, в рабочем режиме", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, контактирует ли МИД с американской дипмиссией по теме Гершковича."Но контакты неравноценны тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу. Всё состоится в свое время", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861919667_276:0:2601:1744_1920x0_80_0_0_e0e0dbfe75c34534cacb64494df32f8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, эван гершкович, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Эван Гершкович, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу
Замглавы МИД Рябков заявил о контактах с посольством США по журналисту Гершковичу
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, конечно, в рабочем режиме", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, контактирует ли МИД с американской дипмиссией по теме Гершковича.
"Но контакты неравноценны тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу. Всё состоится в свое время", - отметил Рябков.
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича