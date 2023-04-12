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Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 12.04.2023
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11:04 12.04.2023 (обновлено: 11:13 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864706997.html
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 12.04.2023
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу
МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:04
2023-04-12T11:13
сша
россия
эван гершкович
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, конечно, в рабочем режиме", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, контактирует ли МИД с американской дипмиссией по теме Гершковича."Но контакты неравноценны тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу. Всё состоится в свое время", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html
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сша, россия, эван гершкович, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Эван Гершкович, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу

Замглавы МИД Рябков заявил о контактах с посольством США по журналисту Гершковичу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, конечно, в рабочем режиме", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, контактирует ли МИД с американской дипмиссией по теме Гершковича.
"Но контакты неравноценны тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу. Всё состоится в свое время", - отметил Рябков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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СШАРоссияЭван ГершковичСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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