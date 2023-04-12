https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864706997.html

Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу

Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу - РИА Новости, 12.04.2023

Российский МИД контактирует с посольством США по журналисту Гершковичу

МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:04

2023-04-12T11:04

2023-04-12T11:13

сша

россия

эван гершкович

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД РФ контактирует с посольством США по американскому журналисту Эвану Гершковичу, но это не означает смены позиции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, конечно, в рабочем режиме", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, контактирует ли МИД с американской дипмиссией по теме Гершковича."Но контакты неравноценны тому, что мы меняем свой подход к этому вопросу. Всё состоится в свое время", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html

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Кирилл Волков

сша, россия, эван гершкович, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)