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СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить - РИА Новости, 12.04.2023
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08:57 12.04.2023 (обновлено: 09:14 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/gaz-1864665541.html
СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить
СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил увеличить штраф за неправильное обращение с газовыми баллонами, сообщают "Известия". РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:57
2023-04-12T09:14
общество
сергей катырин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил увеличить штраф за неправильное обращение с газовыми баллонами, сообщают "Известия"."Штрафы за неправильное использование газовых баллонов хотят повысить в два–три раза: от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан", - пишет издание.На данный момент административная ответственность за незаконное обращение с баллонами СУГ отсутствует - предусмотрены лишь штрафы в размере до 30 тысяч рублей для физических лиц, и от 100 до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал "Известиям" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.Отмечается, что в Минэнерго готовы рассмотреть дополнительные меры.Среди других предложенных мер "Известия" выделили "создание системы цифрового учета газовых баллонов и разработку программы изъятия устаревших и неисправных емкостей из обращения".В Минэнерго заявили, что введение единой учетной системы помогло бы отслеживать динамику состояния баллонов с момента выпуска до утилизации, а также рассчитывать сроки их техобслуживания.
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общество, сергей катырин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), торгово-промышленная палата рф
Общество, Сергей Катырин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Торгово-промышленная палата РФ
СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить

"Известия": штраф за неправильное использование газовых баллонов хотят увеличить втрое

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазовый баллон в багажнике легкового автомобиля
Газовый баллон в багажнике легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газовый баллон в багажнике легкового автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил увеличить штраф за неправильное обращение с газовыми баллонами, сообщают "Известия".
"Штрафы за неправильное использование газовых баллонов хотят повысить в два–три раза: от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан", - пишет издание.
На данный момент административная ответственность за незаконное обращение с баллонами СУГ отсутствует - предусмотрены лишь штрафы в размере до 30 тысяч рублей для физических лиц, и от 100 до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал "Известиям" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
Отмечается, что в Минэнерго готовы рассмотреть дополнительные меры.
Среди других предложенных мер "Известия" выделили "создание системы цифрового учета газовых баллонов и разработку программы изъятия устаревших и неисправных емкостей из обращения".
В Минэнерго заявили, что введение единой учетной системы помогло бы отслеживать динамику состояния баллонов с момента выпуска до утилизации, а также рассчитывать сроки их техобслуживания.
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ОбществоСергей КатыринМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Торгово-промышленная палата РФ
 
 
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