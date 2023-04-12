https://ria.ru/20230412/gaz-1864665541.html

СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить

СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: штраф за нарушения при обращении с газовыми баллонами хотят увеличить

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил увеличить штраф за неправильное обращение с газовыми баллонами, сообщают "Известия". РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:57

2023-04-12T08:57

2023-04-12T09:14

общество

сергей катырин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил увеличить штраф за неправильное обращение с газовыми баллонами, сообщают "Известия"."Штрафы за неправильное использование газовых баллонов хотят повысить в два–три раза: от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан", - пишет издание.На данный момент административная ответственность за незаконное обращение с баллонами СУГ отсутствует - предусмотрены лишь штрафы в размере до 30 тысяч рублей для физических лиц, и от 100 до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал "Известиям" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.Отмечается, что в Минэнерго готовы рассмотреть дополнительные меры.Среди других предложенных мер "Известия" выделили "создание системы цифрового учета газовых баллонов и разработку программы изъятия устаревших и неисправных емкостей из обращения".В Минэнерго заявили, что введение единой учетной системы помогло бы отслеживать динамику состояния баллонов с момента выпуска до утилизации, а также рассчитывать сроки их техобслуживания.

https://ria.ru/20230217/ballon-1852766157.html

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общество, сергей катырин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), торгово-промышленная палата рф