https://ria.ru/20230412/film-1864860918.html
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе
Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:26
2023-04-12T17:26
2023-04-12T17:56
владимир путин
россия
международная космическая станция (мкс)
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой.Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма "Вызов"."Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины", - сказал он.Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международная космическая станция (мкс), день космонавтики
Владимир Путин, Россия, Международная космическая станция (МКС), День космонавтики
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой.
Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма "Вызов".
"Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины", - сказал он.
Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.
Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России