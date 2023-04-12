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Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе - РИА Новости, 12.04.2023
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17:26 12.04.2023 (обновлено: 17:56 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/film-1864860918.html
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе - РИА Новости, 12.04.2023
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе
Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:26
2023-04-12T17:56
владимир путин
россия
международная космическая станция (мкс)
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой.Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма "Вызов"."Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины", - сказал он.Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.
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владимир путин, россия, международная космическая станция (мкс), день космонавтики
Владимир Путин, Россия, Международная космическая станция (МКС), День космонавтики
Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе

Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой.
Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма "Вызов".
"Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины", - сказал он.
Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России
Вчера, 01:04
 
Владимир ПутинРоссияМеждународная космическая станция (МКС)День космонавтики
 
 
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