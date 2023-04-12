https://ria.ru/20230412/film-1864860918.html

Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе

Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе - РИА Новости, 12.04.2023

Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов" о космосе

Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:26

2023-04-12T17:26

2023-04-12T17:56

владимир путин

россия

международная космическая станция (мкс)

день космонавтики

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съемки которого проходили на борту МКС, отметив, что и здесь Россия стала первой.Путин выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма "Вызов"."Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины", - сказал он.Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра и покинул зал.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, международная космическая станция (мкс), день космонавтики