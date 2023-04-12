https://ria.ru/20230412/festival-1864700539.html

В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль

В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль - РИА Новости, 12.04.2023

В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль

В городах Самарской области с 1 по 6 мая пройдет Первый международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю", заявил во время прямого эфира на ГТРК "Самара"... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:53

2023-04-12T10:53

2023-04-12T10:53

самарская область

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В городах Самарской области с 1 по 6 мая пройдет Первый международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю", заявил во время прямого эфира на ГТРК "Самара" губернатор региона Дмитрий Азаров.По его словам, в фестивале примут участие известные и начинающие музыканты из российских регионов, Европы, США и Латинской Америки."Поддержать российский народ приедут артисты, как знаменитые, так и начинающие – кто понимает, какому злу сегодня противостоит наш народ, и как мы следуем завету наших дедов и прадедов в борьбе с фашизмом", - сообщил губернатор.По мнению Азарова, это событие станет важным культурным и патриотическим событием в жизни всей страны."День Победы – главный праздник нашей страны, который объединяет весь российский народ и который проходит через сердце каждого настоящего гражданина России, и мы готовимся к нему очень ответственно", - подчеркнул губернатор.Сегодня в Самарской области проживает 9 238 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников ВОВ. В дни торжеств, посвященных 78-й годовщине Великой Победы, в Самарской области пройдет Парад Победы, народное шествие "Бессмертный полк", большое количество памятных мероприятий и, по традиции, праздничный салют в честь Великой Победы.Сейчас в области проходят массовые мероприятия по благоустройству.

https://radiosputnik.ria.ru/20230330/derevya-1861876804.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область