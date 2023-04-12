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В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль - РИА Новости, 12.04.2023
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10:53 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/festival-1864700539.html
В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль
В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль - РИА Новости, 12.04.2023
В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль
В городах Самарской области с 1 по 6 мая пройдет Первый международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю", заявил во время прямого эфира на ГТРК "Самара"... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:53
2023-04-12T10:53
самарская область
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В городах Самарской области с 1 по 6 мая пройдет Первый международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю", заявил во время прямого эфира на ГТРК "Самара" губернатор региона Дмитрий Азаров.По его словам, в фестивале примут участие известные и начинающие музыканты из российских регионов, Европы, США и Латинской Америки."Поддержать российский народ приедут артисты, как знаменитые, так и начинающие – кто понимает, какому злу сегодня противостоит наш народ, и как мы следуем завету наших дедов и прадедов в борьбе с фашизмом", - сообщил губернатор.По мнению Азарова, это событие станет важным культурным и патриотическим событием в жизни всей страны."День Победы – главный праздник нашей страны, который объединяет весь российский народ и который проходит через сердце каждого настоящего гражданина России, и мы готовимся к нему очень ответственно", - подчеркнул губернатор.Сегодня в Самарской области проживает 9 238 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников ВОВ. В дни торжеств, посвященных 78-й годовщине Великой Победы, в Самарской области пройдет Парад Победы, народное шествие "Бессмертный полк", большое количество памятных мероприятий и, по традиции, праздничный салют в честь Великой Победы.Сейчас в области проходят массовые мероприятия по благоустройству.
https://radiosputnik.ria.ru/20230330/derevya-1861876804.html
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самарская область
Самарская область

В Самарской области в мае пройдет международный антифашистский фестиваль

© iStock.com / MaicaДевушка играет на акустической гитаре
Девушка играет на акустической гитаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© iStock.com / Maica
Девушка играет на акустической гитаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В городах Самарской области с 1 по 6 мая пройдет Первый международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю", заявил во время прямого эфира на ГТРК "Самара" губернатор региона Дмитрий Азаров.
По его словам, в фестивале примут участие известные и начинающие музыканты из российских регионов, Европы, США и Латинской Америки.
"Поддержать российский народ приедут артисты, как знаменитые, так и начинающие – кто понимает, какому злу сегодня противостоит наш народ, и как мы следуем завету наших дедов и прадедов в борьбе с фашизмом", - сообщил губернатор.
По мнению Азарова, это событие станет важным культурным и патриотическим событием в жизни всей страны.
Лес - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Более 600 деревьев высадят в самарских лесах
30 марта, 15:44
"День Победы – главный праздник нашей страны, который объединяет весь российский народ и который проходит через сердце каждого настоящего гражданина России, и мы готовимся к нему очень ответственно", - подчеркнул губернатор.
Сегодня в Самарской области проживает 9 238 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников ВОВ. В дни торжеств, посвященных 78-й годовщине Великой Победы, в Самарской области пройдет Парад Победы, народное шествие "Бессмертный полк", большое количество памятных мероприятий и, по традиции, праздничный салют в честь Великой Победы.
Сейчас в области проходят массовые мероприятия по благоустройству.
 
Самарская область
 
 
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