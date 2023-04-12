https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 12.04.2023
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области
Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:22
2023-04-12T10:22
2023-04-12T10:22
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен 110-летию композитора, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в этом году впервые его возглавит ученик Хренникова Александр Чайковский. На фестивале ожидается около 30 тысяч гостей.Артамонов отметил, что в открытии примет участие композитор Максим Дунаевский, который также является учеником Хренникова. На фестиваль приедет театр "Градский холл", созданный Александром Градским, который тоже был учеником Хренникова, и певица Пелагея со своей этно-рок-группой, ансамбль балканской музыки Exilados (Москва). Завершит фестиваль опера Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце", которую покажут на берегу реки Быстрая Сосна под открытым небом. Премьера оперы состоялась в июле 2011 года. В 2020 году "Легенда о граде Ельце" заняла третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тысяч человек)" премии Russian Event Awards – 2020."Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230410/lipetsk-1864182577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен 110-летию композитора, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году впервые его возглавит ученик Хренникова Александр Чайковский. На фестивале ожидается около 30 тысяч гостей.
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Артамонов отметил, что в открытии примет участие композитор Максим Дунаевский
, который также является учеником Хренникова. На фестиваль приедет театр "Градский холл", созданный Александром Градским
, который тоже был учеником Хренникова, и певица Пелагея
со своей этно-рок-группой, ансамбль балканской музыки Exilados (Москва
). Завершит фестиваль опера Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце", которую покажут на берегу реки Быстрая Сосна под открытым небом. Премьера оперы состоялась в июле 2011 года. В 2020 году "Легенда о граде Ельце" заняла третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тысяч человек)" премии Russian Event Awards – 2020.
"Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов", – сказал Артамонов.