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Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 12.04.2023
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Липецкая область
 
10:22 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 12.04.2023
Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области
Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:22
2023-04-12T10:22
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен 110-летию композитора, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в этом году впервые его возглавит ученик Хренникова Александр Чайковский. На фестивале ожидается около 30 тысяч гостей.Артамонов отметил, что в открытии примет участие композитор Максим Дунаевский, который также является учеником Хренникова. На фестиваль приедет театр "Градский холл", созданный Александром Градским, который тоже был учеником Хренникова, и певица Пелагея со своей этно-рок-группой, ансамбль балканской музыки Exilados (Москва). Завершит фестиваль опера Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце", которую покажут на берегу реки Быстрая Сосна под открытым небом. Премьера оперы состоялась в июле 2011 года. В 2020 году "Легенда о граде Ельце" заняла третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тысяч человек)" премии Russian Event Awards – 2020."Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов", – сказал Артамонов.
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

Девятый фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет в Липецкой области

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен 110-летию композитора, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году впервые его возглавит ученик Хренникова Александр Чайковский. На фестивале ожидается около 30 тысяч гостей.
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Артамонов отметил, что в открытии примет участие композитор Максим Дунаевский, который также является учеником Хренникова. На фестиваль приедет театр "Градский холл", созданный Александром Градским, который тоже был учеником Хренникова, и певица Пелагея со своей этно-рок-группой, ансамбль балканской музыки Exilados (Москва). Завершит фестиваль опера Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце", которую покажут на берегу реки Быстрая Сосна под открытым небом. Премьера оперы состоялась в июле 2011 года. В 2020 году "Легенда о граде Ельце" заняла третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тысяч человек)" премии Russian Event Awards – 2020.
"Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
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