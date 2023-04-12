https://ria.ru/20230412/elektronnye_povestki-1864683147.html

Единый реестр военнообязанных и электронные повестки

Единый реестр военнообязанных и электронные повестки - РИА Новости, 12.04.2023

Единый реестр военнообязанных и электронные повестки

Госдума одобрила закон, в соответствии с которым в России появится единый реестр военнообязанных. Еще одна важная новость — повестки можно будет вручать не... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:00

2023-04-12T10:00

2023-04-12T10:29

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Госдума одобрила закон, в соответствии с которым в России появится единый реестр военнообязанных. Еще одна важная новость — повестки можно будет вручать не только лично в руки, но также отправить заказным письмом. Бумажную повестку продублируют в электронной форме. Как утверждает председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, эти нововведения позволят сделать систему учета более прозрачной и эффективной. Ожидается, что закон сведет к минимуму необходимость личного контакта граждан и военных комиссариатов. Какие данные внесут в реестр и что ждет уклонистов, смотрите в инфографике Ria.ru.

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общество, россия, инфографика, вооруженные силы рф, армия, госдума рф