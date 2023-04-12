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Единый реестр военнообязанных и электронные повестки - РИА Новости, 12.04.2023
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10:00 12.04.2023 (обновлено: 10:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/elektronnye_povestki-1864683147.html
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки - РИА Новости, 12.04.2023
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Госдума одобрила закон, в соответствии с которым в России появится единый реестр военнообязанных. Еще одна важная новость — повестки можно будет вручать не... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:00
2023-04-12T10:29
инфографика
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россия
вооруженные силы рф
армия
госдума рф
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Госдума одобрила закон, в соответствии с которым в России появится единый реестр военнообязанных. Еще одна важная новость — повестки можно будет вручать не только лично в руки, но также отправить заказным письмом. Бумажную повестку продублируют в электронной форме. Как утверждает председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, эти нововведения позволят сделать систему учета более прозрачной и эффективной. Ожидается, что закон сведет к минимуму необходимость личного контакта граждан и военных комиссариатов. Какие данные внесут в реестр и что ждет уклонистов, смотрите в инфографике Ria.ru.
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общество, россия, инфографика, вооруженные силы рф, армия, госдума рф
Инфографика, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Армия, Госдума РФ
Инфографика

Единый реестр военнообязанных и электронные повестки

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Госдума одобрила закон, в соответствии с которым в России появится единый реестр военнообязанных. Еще одна важная новость — повестки можно будет вручать не только лично в руки, но также отправить заказным письмом. Бумажную повестку продублируют в электронной форме. Как утверждает председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, эти нововведения позволят сделать систему учета более прозрачной и эффективной. Ожидается, что закон сведет к минимуму необходимость личного контакта граждан и военных комиссариатов. Какие данные внесут в реестр и что ждет уклонистов, смотрите в инфографике Ria.ru.
 
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