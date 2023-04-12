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При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек
При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек - РИА Новости, 12.04.2023
При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек
Девять человек погибли и четверо ранены в результате нападения преступников на крупный морской порт в городе Эсмеральдас на северо-западе Эквадора, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:37
2023-04-12T01:37
2023-04-12T01:37
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и четверо ранены в результате нападения преступников на крупный морской порт в городе Эсмеральдас на северо-западе Эквадора, сообщило МВД. На месте было найдено более 200 гильз от короткоствольного и длинноствольного оружия. Большего числа жертв удалось избежать благодаря патрульным, находившимся в районе атаки, им удалось отразить нападение. По версии полиции, в атаке замешаны организованные преступные группировки. Проведено уже 60 обысков.
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в мире, эквадор
При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек
При нападении преступников на порт в городе Эсмеральдас в Эквадоре погибли девять человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и четверо ранены в результате нападения преступников на крупный морской порт в городе Эсмеральдас на северо-западе Эквадора, сообщило МВД.
«
"Девять погибших и четверо пострадавших зарегистрировано на данный момент в порту Эсмеральдас... (Во вторник) тридцать хорошо вооруженных людей с моря и берега напали на рыбаков", - говорится в сообщении.
На месте было найдено более 200 гильз от короткоствольного и длинноствольного оружия.
Большего числа жертв удалось избежать благодаря патрульным, находившимся в районе атаки, им удалось отразить нападение.
По версии полиции, в атаке замешаны организованные преступные группировки. Проведено уже 60 обысков.
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек