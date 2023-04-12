https://ria.ru/20230412/ekvador-1864639156.html

При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек

При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек - РИА Новости, 12.04.2023

При нападении преступников на порт в Эквадоре погибли девять человек

Девять человек погибли и четверо ранены в результате нападения преступников на крупный морской порт в городе Эсмеральдас на северо-западе Эквадора, сообщило... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:37

2023-04-12T01:37

2023-04-12T01:37

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эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и четверо ранены в результате нападения преступников на крупный морской порт в городе Эсмеральдас на северо-западе Эквадора, сообщило МВД. На месте было найдено более 200 гильз от короткоствольного и длинноствольного оружия. Большего числа жертв удалось избежать благодаря патрульным, находившимся в районе атаки, им удалось отразить нападение. По версии полиции, в атаке замешаны организованные преступные группировки. Проведено уже 60 обысков.

https://ria.ru/20230402/opolzen-1862421978.html

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