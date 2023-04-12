https://ria.ru/20230412/donetsk-1864872505.html
Украинские войска выпустили по Донецку 18 натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 18 натовских снарядов - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 18 натовских снарядов
Украинские войска в 17.25 выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:57
2023-04-12T17:57
2023-04-12T18:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.25 выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Петровский район, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку 18 натовских снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 18 натовских снарядов