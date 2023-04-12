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Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска в 14.20 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:41
2023-04-12T16:41
2023-04-12T16:41
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда