Рейтинг@Mail.ru
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/donbass-1864767563.html
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:42
2023-04-12T13:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Владимировке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
донецкая народная республика
волновахский район
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР

Представительство ДНР: мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Владимировки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 апреля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко, 194 ранен мужчина 1958 года рождения", - говорится в его Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Владимировке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 апреля, 13:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала