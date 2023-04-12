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Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:42
2023-04-12T13:42
2023-04-12T13:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Владимировке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
донецкая народная республика
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР
Представительство ДНР: мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Владимировки