https://ria.ru/20230412/donbass-1864767563.html

Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР

Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023

Пожилой мужчина пострадал при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР

представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:42

2023-04-12T13:42

2023-04-12T13:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

волновахский район

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 11.00 мск украинские войска выпустили по Владимировке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

донецкая народная республика

волновахский район

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, донбасс, вооруженные силы украины