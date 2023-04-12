https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864694719.html

СМИ: Белград, по утекшим документам США, согласился поставлять оружие Киеву

СМИ: Белград, по утекшим документам США, согласился поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: Белград, по утекшим документам США, согласился поставлять оружие Киеву

Власти Сербии согласились поставить оружие Украине и даже уже могли это сделать, передает агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:27

2023-04-12T10:27

2023-04-12T10:29

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Власти Сербии согласились поставить оружие Украине и даже уже могли это сделать, передает агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Как указывает агентство, в документе, озаглавленном "Европа I Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт", в виде таблицы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбы Украины о военной помощи. Согласно утекшим данным, Сербия отказалась проводить обучение украинских войск, но при этом обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. В документе отмечается "политическая воля" и возможности Сербии поставлять оружие Киеву в будущем. Как подчеркнуло агентство, документ США с данными по Сербии имеет гриф "секретно" и пометку NOFORN, означающую запрет его передачи иностранным спецслужбам. Он датирован 2 марта и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов. Рейтер отмечает, что проверить подлинность документа не удалось. Офис президента Сербии Александра Вучича, посольство Украины в Белграде, а также Пентагон не дали комментариев Рейтер по этому вопросу. Глава сербского государства 10 марта сообщил, что власти и компании страны не поставляли оружие на Украину или в РФ, но указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Позже он добавил, что Сербия продолжит производить оружие и продавать его разрешенным потребителям. В министерстве обороны Сербии ранее сообщали РИА Новости, что не поставляли боеприпасы конечному пользователю на Украину. Сербское оборонное предприятие "Крушик" также заявляло, что изучило и опровергло "документы", прилагаемые к сообщениям о якобы продаже ракет для РСЗО "Град" на Украину. Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила ранее, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864691833.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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