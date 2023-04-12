https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html

Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии

Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии - РИА Новости, 12.04.2023

Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии

Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:31

2023-04-12T16:31

2023-04-12T17:55

калужская область

вооруженные силы рф

россия

происшествия

армия

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных сил, следует из картотеки суда.Первоначально в карточке дела указывалось, что заседание назначено на 18 апреля. Сегодня данные обновились, в графе "Подготовка дела к рассмотрению" значится "Возвращено без рассмотрения".По словам председателя Козельского районного суда Сергея Груздова, протокол вернули для устранения недостатков.Протокол по статье о дискредитации армии составили на Евича на Сахалине, где он выступал с лекцией. Это вызвало широкий общественный резонанс. За полевого хирурга, ветерана Донбасса и спецоперации вступились губернатор Калужской области Владислав Шапша, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, а вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным.

https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калужская область, вооруженные силы рф, россия, происшествия, армия, владислав шапша