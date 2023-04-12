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Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии - РИА Новости, 12.04.2023
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16:31 12.04.2023 (обновлено: 17:55 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии - РИА Новости, 12.04.2023
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии
Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:31
2023-04-12T17:55
калужская область
вооруженные силы рф
россия
происшествия
армия
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных сил, следует из картотеки суда.Первоначально в карточке дела указывалось, что заседание назначено на 18 апреля. Сегодня данные обновились, в графе "Подготовка дела к рассмотрению" значится "Возвращено без рассмотрения".По словам председателя Козельского районного суда Сергея Груздова, протокол вернули для устранения недостатков.Протокол по статье о дискредитации армии составили на Евича на Сахалине, где он выступал с лекцией. Это вызвало широкий общественный резонанс. За полевого хирурга, ветерана Донбасса и спецоперации вступились губернатор Калужской области Владислав Шапша, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, а вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным.
https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html
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калужская область, вооруженные силы рф, россия, происшествия, армия, владислав шапша
Калужская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия, Армия, Владислав Шапша
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии

Суд в Калужской области не принял протокол о дискредитации армии против военврача Евича

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных сил, следует из картотеки суда.
Первоначально в карточке дела указывалось, что заседание назначено на 18 апреля. Сегодня данные обновились, в графе "Подготовка дела к рассмотрению" значится "Возвращено без рассмотрения".
По словам председателя Козельского районного суда Сергея Груздова, протокол вернули для устранения недостатков.
Протокол по статье о дискредитации армии составили на Евича на Сахалине, где он выступал с лекцией. Это вызвало широкий общественный резонанс. За полевого хирурга, ветерана Донбасса и спецоперации вступились губернатор Калужской области Владислав Шапша, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, а вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Самарский депутат с лапшой на ушах обжаловал штраф за дискредитацию армии
Вчера, 15:55
 
Калужская областьВооруженные силы РФРоссияПроисшествияАрмияВладислав Шапша
 
 
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