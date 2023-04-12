https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии - РИА Новости, 12.04.2023
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии
Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:31
2023-04-12T16:31
2023-04-12T17:55
калужская область
вооруженные силы рф
россия
происшествия
армия
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Козельский районный суд Калужской области не принял протокол в отношении военного хирурга Юрия Евича, которого обвиняли в дискредитации российских вооруженных сил, следует из картотеки суда.Первоначально в карточке дела указывалось, что заседание назначено на 18 апреля. Сегодня данные обновились, в графе "Подготовка дела к рассмотрению" значится "Возвращено без рассмотрения".По словам председателя Козельского районного суда Сергея Груздова, протокол вернули для устранения недостатков.Протокол по статье о дискредитации армии составили на Евича на Сахалине, где он выступал с лекцией. Это вызвало широкий общественный резонанс. За полевого хирурга, ветерана Донбасса и спецоперации вступились губернатор Калужской области Владислав Шапша, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, а вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным.
https://ria.ru/20230412/shtraf-1864814453.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, вооруженные силы рф, россия, происшествия, армия, владислав шапша
Калужская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия, Армия, Владислав Шапша
Калужский суд не стал рассматривать дело против врача о дискредитации армии
Суд в Калужской области не принял протокол о дискредитации армии против военврача Евича