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МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки

МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки - РИА Новости, 12.04.2023

МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки

Проблемы продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине влияют на балансы бюджетов стран Африки, заставляя власти увеличивать государственные... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:52

2023-04-12T19:52

2023-04-12T19:52

цены на нефть

украина

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Проблемы продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине влияют на балансы бюджетов стран Африки, заставляя власти увеличивать государственные расходы, заявил РИА Новости глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас. "Да, они влияют на балансы бюджетов. Правительствам нужно больше тратить на помощь домохозяйствам, что увеличивает давление на дефициты", - сообщил он на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря о влиянии проблем продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862185973.html

украина

африка

вашингтон (штат)

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цены на нефть, украина, африка, вашингтон (штат), всемирный банк, мвф