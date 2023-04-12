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МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки - РИА Новости, 12.04.2023
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19:52 12.04.2023
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МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки
МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки - РИА Новости, 12.04.2023
МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки
Проблемы продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине влияют на балансы бюджетов стран Африки, заставляя власти увеличивать государственные... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:52
2023-04-12T19:52
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Проблемы продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине влияют на балансы бюджетов стран Африки, заставляя власти увеличивать государственные расходы, заявил РИА Новости глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас. "Да, они влияют на балансы бюджетов. Правительствам нужно больше тратить на помощь домохозяйствам, что увеличивает давление на дефициты", - сообщил он на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря о влиянии проблем продовольственной безопасности.
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цены на нефть, украина, африка, вашингтон (штат), всемирный банк, мвф
Цены на нефть, Украина, Африка, Вашингтон (штат), Всемирный банк, МВФ
МВФ: продовольственные проблемы влияют на дефициты бюджетов стран Африки

МВФ: продовольственные проблемы из-за Украины влияют на балансы бюджетов стран Африки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Проблемы продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине влияют на балансы бюджетов стран Африки, заставляя власти увеличивать государственные расходы, заявил РИА Новости глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас.
"Да, они влияют на балансы бюджетов. Правительствам нужно больше тратить на помощь домохозяйствам, что увеличивает давление на дефициты", - сообщил он на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря о влиянии проблем продовольственной безопасности.
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Цены на нефтьУкраинаАфрикаВашингтон (штат)Всемирный банкМВФ
 
 
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