https://ria.ru/20230412/brakosochetanie-1864748904.html
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве - РИА Новости, 12.04.2023
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве
Более 300 пар получат возможность в нынешнем году провести “космическую” регистрацию брака в историческом павильоне “Космос” на ВДНХ, сообщила заместитель мэра... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:58
2023-04-12T12:58
2023-04-12T12:58
москва
анастасия ракова
сергей собянин
свадьба
свадьбы
день космонавтики
общество
вднх
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Более 300 пар получат возможность в нынешнем году провести “космическую” регистрацию брака в историческом павильоне “Космос” на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году в мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне "Космос". За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне "Космос" смогут пожениться более 300 пар", - сказала Ракова, ее слова приводит сайт мэра Москвы.По словам заммэра, торжественные церемонии проходят на фоне вращающейся планеты Земля под куполом высотой в 60 метров, который является визитной карточкой павильона.Ракова добавила, что столица предоставляет молодоженам самые разнообразные места для создания новой семьи – от старинных усадеб до небоскребов."Кроме павильона "Космос" для молодоженов в Москве работает более 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный, сезон проекта. Как ранее сообщил Сергей Собянин, для молодых откроем новую локацию для регистрации брака – Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно", а также возобновим церемонии в Останкинской телебашне. Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно – парадом свадебных трамвайчиков. На пяти судах, которые будут одновременно курсировать по Москве-реке, смогут пожениться 50 пар", – пояснила вице-мэр.Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале госуслуг.
https://ria.ru/20221217/metropoliten-1839357844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , сергей собянин, свадьба, свадьбы, день космонавтики, общество, вднх
Москва, Анастасия Ракова , Сергей Собянин, Свадьба, свадьбы, День космонавтики, Общество, ВДНХ
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Более 300 пар получат возможность в нынешнем году провести “космическую” регистрацию брака в историческом павильоне “Космос” на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году в мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне "Космос". За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля
получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне "Космос" смогут пожениться более 300 пар", - сказала Ракова, ее слова приводит сайт мэра Москвы.
По словам заммэра, торжественные церемонии проходят на фоне вращающейся планеты Земля под куполом высотой в 60 метров, который является визитной карточкой павильона.
Ракова добавила, что столица предоставляет молодоженам самые разнообразные места для создания новой семьи – от старинных усадеб до небоскребов.
Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году
"Кроме павильона "Космос" для молодоженов в Москве работает более 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный, сезон проекта. Как ранее сообщил Сергей Собянин
, для молодых откроем новую локацию для регистрации брака – Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно", а также возобновим церемонии в Останкинской телебашне. Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно – парадом свадебных трамвайчиков. На пяти судах, которые будут одновременно курсировать по Москве-реке, смогут пожениться 50 пар", – пояснила вице-мэр.
Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале госуслуг.