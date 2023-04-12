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Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве - РИА Новости, 12.04.2023
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12:58 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/brakosochetanie-1864748904.html
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве - РИА Новости, 12.04.2023
Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве
Более 300 пар получат возможность в нынешнем году провести “космическую” регистрацию брака в историческом павильоне “Космос” на ВДНХ, сообщила заместитель мэра... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:58
2023-04-12T12:58
москва
анастасия ракова
сергей собянин
свадьба
свадьбы
день космонавтики
общество
вднх
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Более 300 пар получат возможность в нынешнем году провести “космическую” регистрацию брака в историческом павильоне “Космос” на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году в мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне "Космос". За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне "Космос" смогут пожениться более 300 пар", - сказала Ракова, ее слова приводит сайт мэра Москвы.По словам заммэра, торжественные церемонии проходят на фоне вращающейся планеты Земля под куполом высотой в 60 метров, который является визитной карточкой павильона.Ракова добавила, что столица предоставляет молодоженам самые разнообразные места для создания новой семьи – от старинных усадеб до небоскребов."Кроме павильона "Космос" для молодоженов в Москве работает более 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный, сезон проекта. Как ранее сообщил Сергей Собянин, для молодых откроем новую локацию для регистрации брака – Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно", а также возобновим церемонии в Останкинской телебашне. Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно – парадом свадебных трамвайчиков. На пяти судах, которые будут одновременно курсировать по Москве-реке, смогут пожениться 50 пар", – пояснила вице-мэр.Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале госуслуг.
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москва, анастасия ракова , сергей собянин, свадьба, свадьбы, день космонавтики, общество, вднх
Москва, Анастасия Ракова , Сергей Собянин, Свадьба, свадьбы, День космонавтики, Общество, ВДНХ

Более 300 пар смогут провести "космическую" регистрацию брака в Москве

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяЦеремония регистрации брака в павильоне "Космос" на ВДНХ
Церемония регистрации брака в павильоне Космос на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Церемония регистрации брака в павильоне "Космос" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Более 300 пар получат возможность в нынешнем году провести “космическую” регистрацию брака в историческом павильоне “Космос” на ВДНХ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году в мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне "Космос". За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности – на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне "Космос" смогут пожениться более 300 пар", - сказала Ракова, ее слова приводит сайт мэра Москвы.
По словам заммэра, торжественные церемонии проходят на фоне вращающейся планеты Земля под куполом высотой в 60 метров, который является визитной карточкой павильона.
Ракова добавила, что столица предоставляет молодоженам самые разнообразные места для создания новой семьи – от старинных усадеб до небоскребов.
Дежурная по станции Маяковская Московского метрополитена Юлия Чоломбитько - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году
17 декабря 2022, 10:34
"Кроме павильона "Космос" для молодоженов в Москве работает более 30 самых разных выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный, сезон проекта. Как ранее сообщил Сергей Собянин, для молодых откроем новую локацию для регистрации брака – Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно", а также возобновим церемонии в Останкинской телебашне. Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно – парадом свадебных трамвайчиков. На пяти судах, которые будут одновременно курсировать по Москве-реке, смогут пожениться 50 пар", – пояснила вице-мэр.
Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале госуслуг.
 
МоскваАнастасия РаковаСергей СобянинСвадьбасвадьбыДень космонавтикиОбществоВДНХ
 
 
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