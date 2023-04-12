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Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:18 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/bolnitsa-1864878484.html
Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача
Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача - РИА Новости, 12.04.2023
Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача
Токмакской городской больнице в Запорожской области присвоено имя погибшего в результате украинского обстрела медучреждения врача Александра Сеикаева, сообщил... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:18
2023-04-12T18:18
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Токмакской городской больнице в Запорожской области присвоено имя погибшего в результате украинского обстрела медучреждения врача Александра Сеикаева, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "От имени медиков-добровольцев и военных врачей ко мне обратился депутат Государственной думы Бадма Николаевич Башанкаев с предложением увековечить память командира отдельного медицинского санитарного батальона, майора медицинской службы Александра Сеикаева. Конечно, предложение я поддержал", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он рассказал, что медик погиб в результате украинского артиллерийского удара по токмакской городской больнице 3 января, "выполняя свой долг – спасая пациентов". Сеикаев посмертно был награжден орденом Мужества. "Подвиг Александра Сеикаева останется в нашей памяти и станет примером мужества для будущих поколений", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html
запорожская область
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общество, здоровье - общество, запорожская область, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача

Больнице в Запорожской области присвоили имя врача Сеикаева, погибшего при обстреле

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовогодний венок на раме выбитого окна после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Новогодний венок на раме выбитого окна после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Новогодний венок на раме выбитого окна после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Токмакской городской больнице в Запорожской области присвоено имя погибшего в результате украинского обстрела медучреждения врача Александра Сеикаева, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Александр Сеикаев
 Александр Сеикаев
Александр Сеикаев
"От имени медиков-добровольцев и военных врачей ко мне обратился депутат Государственной думы Бадма Николаевич Башанкаев с предложением увековечить память командира отдельного медицинского санитарного батальона, майора медицинской службы Александра Сеикаева. Конечно, предложение я поддержал", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что медик погиб в результате украинского артиллерийского удара по токмакской городской больнице 3 января, "выполняя свой долг – спасая пациентов". Сеикаев посмертно был награжден орденом Мужества. "Подвиг Александра Сеикаева останется в нашей памяти и станет примером мужества для будущих поколений", - подчеркнул врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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