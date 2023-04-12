https://ria.ru/20230412/bolnitsa-1864878484.html

Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача

Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача - РИА Новости, 12.04.2023

Больнице в Запорожской области присвоили имя погибшего при обстреле врача

Токмакской городской больнице в Запорожской области присвоено имя погибшего в результате украинского обстрела медучреждения врача Александра Сеикаева, сообщил... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:18

2023-04-12T18:18

2023-04-12T18:18

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

запорожская область

евгений балицкий

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Токмакской городской больнице в Запорожской области присвоено имя погибшего в результате украинского обстрела медучреждения врача Александра Сеикаева, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "От имени медиков-добровольцев и военных врачей ко мне обратился депутат Государственной думы Бадма Николаевич Башанкаев с предложением увековечить память командира отдельного медицинского санитарного батальона, майора медицинской службы Александра Сеикаева. Конечно, предложение я поддержал", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он рассказал, что медик погиб в результате украинского артиллерийского удара по токмакской городской больнице 3 января, "выполняя свой долг – спасая пациентов". Сеикаев посмертно был награжден орденом Мужества. "Подвиг Александра Сеикаева останется в нашей памяти и станет примером мужества для будущих поколений", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html

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общество, здоровье - общество, запорожская область, евгений балицкий, россия