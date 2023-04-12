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США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование - РИА Новости, 12.04.2023
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12:35 12.04.2023 (обновлено: 13:34 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html
США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование
США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование - РИА Новости, 12.04.2023
США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование
Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:35
2023-04-12T13:34
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.Как считают авторы доклада, американские военные исходят из того, что обладание таким высокоэффективным биологическим оружием изменит характер современных вооруженных конфликтов.Для этого Вашингтон активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.Это позволяет решать весь спектр задач: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до подготовки территорий бывших советских республик к развертыванию крупных американских войсковых группировок.Эпидемиологическую обстановку на Украине по многим инфекционным заболеваниям можно назвать катастрофической, а США получили право управлять ситуацией в своих интересах. К этому, говорится в докладе, привели разрушительные действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун после госпереворота 2014 года. Чиновница в том числе лоббировала интересы американских фармкомпаний.Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине, ее можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах.В парламентской комиссии работали по 14 депутатов и сенаторов, итоговый доклад направят президенту, в правительство, Генпрокуратуру и СК, а также уполномоченному по правам человека.
https://ria.ru/20230412/pentagon-1864742835.html
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сша, безопасность, украина, вашингтон (штат)
США, Безопасность, Украина, Вашингтон (штат)
США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование

Доклад: Вашингтон нацелен на разработку универсального генно-инженерного биооружия

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
«
"США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба", — говорится в документе.
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Как считают авторы доклада, американские военные исходят из того, что обладание таким высокоэффективным биологическим оружием изменит характер современных вооруженных конфликтов.
Для этого Вашингтон активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.
«
"В работе всех подконтрольных США референсных лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. Их деятельность носит закрытый характер. Национальные профильные органы власти стран расположения таких лабораторий допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера", — подчеркивают авторы документа.
Это позволяет решать весь спектр задач: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до подготовки территорий бывших советских республик к развертыванию крупных американских войсковых группировок.
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Эпидемиологическую обстановку на Украине по многим инфекционным заболеваниям можно назвать катастрофической, а США получили право управлять ситуацией в своих интересах. К этому, говорится в докладе, привели разрушительные действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун после госпереворота 2014 года. Чиновница в том числе лоббировала интересы американских фармкомпаний.
Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине, ее можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах.
«

"Не вызывает сомнений, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", — указали составители документа.

В парламентской комиссии работали по 14 депутатов и сенаторов, итоговый доклад направят президенту, в правительство, Генпрокуратуру и СК, а также уполномоченному по правам человека.
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