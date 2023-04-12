https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html

США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование

США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование - РИА Новости, 12.04.2023

США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование

Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:35

2023-04-12T12:35

2023-04-12T13:34

сша

безопасность

украина

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.Как считают авторы доклада, американские военные исходят из того, что обладание таким высокоэффективным биологическим оружием изменит характер современных вооруженных конфликтов.Для этого Вашингтон активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.Это позволяет решать весь спектр задач: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до подготовки территорий бывших советских республик к развертыванию крупных американских войсковых группировок.Эпидемиологическую обстановку на Украине по многим инфекционным заболеваниям можно назвать катастрофической, а США получили право управлять ситуацией в своих интересах. К этому, говорится в докладе, привели разрушительные действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун после госпереворота 2014 года. Чиновница в том числе лоббировала интересы американских фармкомпаний.Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине, ее можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах.В парламентской комиссии работали по 14 депутатов и сенаторов, итоговый доклад направят президенту, в правительство, Генпрокуратуру и СК, а также уполномоченному по правам человека.

https://ria.ru/20230412/pentagon-1864742835.html

https://ria.ru/20230412/kitay-1864712761.html

https://ria.ru/20230412/patogeny-1864707435.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, безопасность, украина, вашингтон (штат)