Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России
Путин: сто пусков подряд без аварий говорят о развитии отечественной космической отрасли
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сто безаварийных пусков подряд в отечественной космонавтике говорят о росте потенциала отрасли, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики, в Кремле.
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"Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. <...> Впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — подчеркнул глава государства.
О соответствующем достижении стало известно 9 февраля. По информации "Роскосмоса" в современной истории страны такое произошло впервые. Отмечается, что 6 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.
Предыдущее достижение составляло 59 успешных пусков подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд удалось побить в июне 2021 года, когда серия успешных стартов достигла 60.