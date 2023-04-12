https://ria.ru/20230412/bezavariynyy-1864936017.html

Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России

Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России - РИА Новости, 13.04.2023

Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России

Сто безаварийных пусков подряд в отечественной космонавтике говорят о росте потенциала отрасли, заявил президент России Владимир Путин на торжественном... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-12T18:05

2023-04-12T18:05

2023-04-13T00:55

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сто безаварийных пусков подряд в отечественной космонавтике говорят о росте потенциала отрасли, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики, в Кремле.О соответствующем достижении стало известно 9 февраля. По информации "Роскосмоса" в современной истории страны такое произошло впервые. Отмечается, что 6 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.Предыдущее достижение составляло 59 успешных пусков подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд удалось побить в июне 2021 года, когда серия успешных стартов достигла 60.

https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин