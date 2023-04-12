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Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России - РИА Новости, 13.04.2023
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Наука
 
18:05 12.04.2023 (обновлено: 00:55 13.04.2023)
https://ria.ru/20230412/bezavariynyy-1864936017.html
Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России
Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России - РИА Новости, 13.04.2023
Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России
Сто безаварийных пусков подряд в отечественной космонавтике говорят о росте потенциала отрасли, заявил президент России Владимир Путин на торжественном... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-12T18:05
2023-04-13T00:55
наука
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сто безаварийных пусков подряд в отечественной космонавтике говорят о росте потенциала отрасли, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики, в Кремле.О соответствующем достижении стало известно 9 февраля. По информации "Роскосмоса" в современной истории страны такое произошло впервые. Отмечается, что 6 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.Предыдущее достижение составляло 59 успешных пусков подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд удалось побить в июне 2021 года, когда серия успешных стартов достигла 60.
https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин указал на вывод из ста безаварийных космических пусков в России

Путин: сто пусков подряд без аварий говорят о развитии отечественной космической отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвящённом Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сто безаварийных пусков подряд в отечественной космонавтике говорят о росте потенциала отрасли, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики, в Кремле.
«

"Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. <...> Впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — подчеркнул глава государства.

О соответствующем достижении стало известно 9 февраля. По информации "Роскосмоса" в современной истории страны такое произошло впервые. Отмечается, что 6 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.
Предыдущее достижение составляло 59 успешных пусков подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд удалось побить в июне 2021 года, когда серия успешных стартов достигла 60.
Испытания новой аппаратуры проходят на стартовом комплексе Байконура - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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