Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса
Губернатор Малков передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков передал районным учреждениям образования 44 школьных автобуса, часть из них направлена в школы-интернаты для доставки детей на дополнительные занятия или медицинское обследование, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двенадцатого апреля состоялась церемония передачи новых автобусов учреждениям образования муниципальных образований региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил представителей школ районов, вручил им ключи от автомашин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передано 44 школьных автобуса вместимостью 22 или 16 пассажиров каждый. Вся техника соответствует требованиям ГОСТ, оснащена системами "Глонасс" и тахографами. Автобусы получили школы и школы-интернаты различных муниципальных образований региона, в том числе Касимовского, Скопинского, Сараевского, Сапожковского, Ермишинского, Кадомского, Шацкого, Пителинского, Милославского, Клепиковского, Шиловского, Путятинского, Чучковского, Сасовского районов.
По словам Малкова, за несколько последних месяцев это уже вторая партия автобусов, переданная в учреждения образования, в декабре школы региона получили 55 единиц техники.
"Обновление транспорта для нас – приоритет. Ведём эту работу в сферах образования, здравоохранения. Приводим в порядок парк городского общественного транспорта. Всё это возможно благодаря поддержке федерального правительства и лично решениям председателя правительства РФ М.В. Мишустина, за что ему огромная благодарность", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что несколько автобусов будет работать на новых маршрутах, в том числе перевозить детей из школ-интернатов на дополнительные занятия, спортивные и культурные мероприятия, медицинское обследование.