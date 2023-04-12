https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864865200.html

Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса

Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса - РИА Новости, 12.04.2023

Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса

Губернатор Рязанской области Павел Малков передал районным учреждениям образования 44 школьных автобуса, часть из них направлена в школы-интернаты для доставки... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:37

2023-04-12T17:37

2023-04-12T17:37

рязанская область

рязанская область

сасовский район

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков передал районным учреждениям образования 44 школьных автобуса, часть из них направлена в школы-интернаты для доставки детей на дополнительные занятия или медицинское обследование, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двенадцатого апреля состоялась церемония передачи новых автобусов учреждениям образования муниципальных образований региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил представителей школ районов, вручил им ключи от автомашин", - говорится в сообщении. Отмечается, что передано 44 школьных автобуса вместимостью 22 или 16 пассажиров каждый. Вся техника соответствует требованиям ГОСТ, оснащена системами "Глонасс" и тахографами. Автобусы получили школы и школы-интернаты различных муниципальных образований региона, в том числе Касимовского, Скопинского, Сараевского, Сапожковского, Ермишинского, Кадомского, Шацкого, Пителинского, Милославского, Клепиковского, Шиловского, Путятинского, Чучковского, Сасовского районов. По словам Малкова, за несколько последних месяцев это уже вторая партия автобусов, переданная в учреждения образования, в декабре школы региона получили 55 единиц техники. "Обновление транспорта для нас – приоритет. Ведём эту работу в сферах образования, здравоохранения. Приводим в порядок парк городского общественного транспорта. Всё это возможно благодаря поддержке федерального правительства и лично решениям председателя правительства РФ М.В. Мишустина, за что ему огромная благодарность", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что несколько автобусов будет работать на новых маршрутах, в том числе перевозить детей из школ-интернатов на дополнительные занятия, спортивные и культурные мероприятия, медицинское обследование.

https://ria.ru/20230410/skoraya-1864236749.html

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рязанская область, сасовский район, россия, павел малков