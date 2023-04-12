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Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса - РИА Новости, 12.04.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
17:37 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864865200.html
Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса
Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса - РИА Новости, 12.04.2023
Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса
Губернатор Рязанской области Павел Малков передал районным учреждениям образования 44 школьных автобуса, часть из них направлена в школы-интернаты для доставки... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:37
2023-04-12T17:37
рязанская область
рязанская область
сасовский район
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков передал районным учреждениям образования 44 школьных автобуса, часть из них направлена в школы-интернаты для доставки детей на дополнительные занятия или медицинское обследование, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двенадцатого апреля состоялась церемония передачи новых автобусов учреждениям образования муниципальных образований региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил представителей школ районов, вручил им ключи от автомашин", - говорится в сообщении. Отмечается, что передано 44 школьных автобуса вместимостью 22 или 16 пассажиров каждый. Вся техника соответствует требованиям ГОСТ, оснащена системами "Глонасс" и тахографами. Автобусы получили школы и школы-интернаты различных муниципальных образований региона, в том числе Касимовского, Скопинского, Сараевского, Сапожковского, Ермишинского, Кадомского, Шацкого, Пителинского, Милославского, Клепиковского, Шиловского, Путятинского, Чучковского, Сасовского районов. По словам Малкова, за несколько последних месяцев это уже вторая партия автобусов, переданная в учреждения образования, в декабре школы региона получили 55 единиц техники. "Обновление транспорта для нас – приоритет. Ведём эту работу в сферах образования, здравоохранения. Приводим в порядок парк городского общественного транспорта. Всё это возможно благодаря поддержке федерального правительства и лично решениям председателя правительства РФ М.В. Мишустина, за что ему огромная благодарность", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что несколько автобусов будет работать на новых маршрутах, в том числе перевозить детей из школ-интернатов на дополнительные занятия, спортивные и культурные мероприятия, медицинское обследование.
https://ria.ru/20230410/skoraya-1864236749.html
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рязанская область, сасовский район, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Сасовский район, Россия, Павел Малков
Губернатор передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса

Губернатор Малков передал в районы Рязанской области 44 школьных автобуса

© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Школьные автобусы для образовательных учреждений Рязанской области . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков передал районным учреждениям образования 44 школьных автобуса, часть из них направлена в школы-интернаты для доставки детей на дополнительные занятия или медицинское обследование, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двенадцатого апреля состоялась церемония передачи новых автобусов учреждениям образования муниципальных образований региона. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил представителей школ районов, вручил им ключи от автомашин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передано 44 школьных автобуса вместимостью 22 или 16 пассажиров каждый. Вся техника соответствует требованиям ГОСТ, оснащена системами "Глонасс" и тахографами. Автобусы получили школы и школы-интернаты различных муниципальных образований региона, в том числе Касимовского, Скопинского, Сараевского, Сапожковского, Ермишинского, Кадомского, Шацкого, Пителинского, Милославского, Клепиковского, Шиловского, Путятинского, Чучковского, Сасовского районов.
По словам Малкова, за несколько последних месяцев это уже вторая партия автобусов, переданная в учреждения образования, в декабре школы региона получили 55 единиц техники.
"Обновление транспорта для нас – приоритет. Ведём эту работу в сферах образования, здравоохранения. Приводим в порядок парк городского общественного транспорта. Всё это возможно благодаря поддержке федерального правительства и лично решениям председателя правительства РФ М.В. Мишустина, за что ему огромная благодарность", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что несколько автобусов будет работать на новых маршрутах, в том числе перевозить детей из школ-интернатов на дополнительные занятия, спортивные и культурные мероприятия, медицинское обследование.
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Рязанская областьРязанская областьСасовский районРоссияПавел Малков
 
 
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