Рейтинг@Mail.ru
Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
16:40 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864837417.html
Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов
Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов - РИА Новости, 12.04.2023
Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов
Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:40
2023-04-12T16:40
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
россия
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893044_0:190:3125:1948_1920x0_80_0_0_7859e753192cb224679c1f8d3b135c6d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новая партия школьных автобусов практически полностью покрывает текущую потребность в обновлении парка. "С 2018 года мы закупили более 470 новых автобусов, для того чтобы школьники максимально комфортно добирались на учебу. Знаю, что жителей региона волнует этот вопрос. Такие обращения поступали мне и в ходе прямой линии. Обязательно будем продолжать эту работу, реагировать на потребности образовательных учреждений", - цитирует пресс-служба слова Никитина. На данный момент в регионе эксплуатируется около 640 школьных автобусов, которые подвозят учащихся до школ и обратно. На сегодняшний день такая потребность есть более чем у 15 тысяч детей. "Обеспечение транспортом школ – это важная составляющая развития системы образования. Кроме учебного процесса, новый транспорт используется для того, чтобы вывезти детей на различные соревнования, на экскурсии, в музеи и театры. В итоге покупка автобусов для школ дает серьезный культурный и образовательный эффект, повышает транспортную доступность учебных заведений, что соответствует целям стратегии социально-экономического развития Нижегородской области", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. В новой партии техники для школ – два вида автобусов ГАЗ: вместимостью 15 мест и 21 место. Директор по развитию Горьковского автомобильного завода Андрей Кузнецов подчеркнул, что закупленный регионом транспорт максимально безопасен, надежен и эргономичен. "В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, эргономичные сидения с четырехточечными ремнями безопасности. Здесь установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Дополнительная выдвижная подножка позволит легко войти в салон даже самым юным пассажирам", – рассказал он.
https://ria.ru/20230405/skorye-1863339481.html
https://ria.ru/20230322/proekt-1859722455.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893044_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_c906f42c091877923d9b4686bd312fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин, россия, школа
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Россия, Школа

Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПередача школьных автобусов
Передача школьных автобусов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Передача школьных автобусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новая партия школьных автобусов практически полностью покрывает текущую потребность в обновлении парка.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи
5 апреля, 21:54
"С 2018 года мы закупили более 470 новых автобусов, для того чтобы школьники максимально комфортно добирались на учебу. Знаю, что жителей региона волнует этот вопрос. Такие обращения поступали мне и в ходе прямой линии. Обязательно будем продолжать эту работу, реагировать на потребности образовательных учреждений", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
На данный момент в регионе эксплуатируется около 640 школьных автобусов, которые подвозят учащихся до школ и обратно. На сегодняшний день такая потребность есть более чем у 15 тысяч детей.
"Обеспечение транспортом школ – это важная составляющая развития системы образования. Кроме учебного процесса, новый транспорт используется для того, чтобы вывезти детей на различные соревнования, на экскурсии, в музеи и театры. В итоге покупка автобусов для школ дает серьезный культурный и образовательный эффект, повышает транспортную доступность учебных заведений, что соответствует целям стратегии социально-экономического развития Нижегородской области", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
В новой партии техники для школ – два вида автобусов ГАЗ: вместимостью 15 мест и 21 место. Директор по развитию Горьковского автомобильного завода Андрей Кузнецов подчеркнул, что закупленный регионом транспорт максимально безопасен, надежен и эргономичен. "В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, эргономичные сидения с четырехточечными ремнями безопасности. Здесь установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Дополнительная выдвижная подножка позволит легко войти в салон даже самым юным пассажирам", – рассказал он.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах
22 марта, 11:34
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинРоссияШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала