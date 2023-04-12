https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864837417.html

Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов

Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов - РИА Новости, 12.04.2023

Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов

Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:40

2023-04-12T16:40

2023-04-12T16:40

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

россия

школа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Муниципалитеты Нижегородской области получили 46 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новая партия школьных автобусов практически полностью покрывает текущую потребность в обновлении парка. "С 2018 года мы закупили более 470 новых автобусов, для того чтобы школьники максимально комфортно добирались на учебу. Знаю, что жителей региона волнует этот вопрос. Такие обращения поступали мне и в ходе прямой линии. Обязательно будем продолжать эту работу, реагировать на потребности образовательных учреждений", - цитирует пресс-служба слова Никитина. На данный момент в регионе эксплуатируется около 640 школьных автобусов, которые подвозят учащихся до школ и обратно. На сегодняшний день такая потребность есть более чем у 15 тысяч детей. "Обеспечение транспортом школ – это важная составляющая развития системы образования. Кроме учебного процесса, новый транспорт используется для того, чтобы вывезти детей на различные соревнования, на экскурсии, в музеи и театры. В итоге покупка автобусов для школ дает серьезный культурный и образовательный эффект, повышает транспортную доступность учебных заведений, что соответствует целям стратегии социально-экономического развития Нижегородской области", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. В новой партии техники для школ – два вида автобусов ГАЗ: вместимостью 15 мест и 21 место. Директор по развитию Горьковского автомобильного завода Андрей Кузнецов подчеркнул, что закупленный регионом транспорт максимально безопасен, надежен и эргономичен. "В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, эргономичные сидения с четырехточечными ремнями безопасности. Здесь установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Дополнительная выдвижная подножка позволит легко войти в салон даже самым юным пассажирам", – рассказал он.

https://ria.ru/20230405/skorye-1863339481.html

https://ria.ru/20230322/proekt-1859722455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, глеб никитин, россия, школа