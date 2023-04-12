https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864777296.html

Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска

Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска - РИА Новости, 12.04.2023

Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска

Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:14

2023-04-12T14:14

2023-04-12T14:53

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделениям 28-й механизированной бригады украинских военных в районе Константиновки."За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230412/samolet-1864778555.html

https://ria.ru/20230412/poteri-1864777758.html

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артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф