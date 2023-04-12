https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864777296.html
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска - РИА Новости, 12.04.2023
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска
Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:14
2023-04-12T14:14
2023-04-12T14:53
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россия
безопасность
артемовск
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделениям 28-й механизированной бригады украинских военных в районе Константиновки."За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230412/samolet-1864778555.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска
Минобороны сообщило о взятии штурмовыми отрядами "Вагнера" трех кварталов в Артемовске
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделениям 28-й механизированной бригады украинских военных в районе Константиновки
.
"За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в МО РФ.
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