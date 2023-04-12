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Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска - РИА Новости, 12.04.2023
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14:14 12.04.2023 (обновлено: 14:53 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864777296.html
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска - РИА Новости, 12.04.2023
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска
Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:14
2023-04-12T14:53
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделениям 28-й механизированной бригады украинских военных в районе Константиновки."За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230412/samolet-1864778555.html
https://ria.ru/20230412/poteri-1864777758.html
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россия, безопасность, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Отряды "Вагнера" овладели тремя кварталами в районе Артемовска

Минобороны сообщило о взятии штурмовыми отрядами "Вагнера" трех кварталов в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 245 украинских солдат на Донецком направлении, штурмовые отряды "Вагнера" заняли три квартала в Артемовске, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.
Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделениям 28-й механизированной бригады украинских военных в районе Константиновки.
"За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАртемовскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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