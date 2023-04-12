https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864654831.html

Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета

Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета - РИА Новости, 12.04.2023

Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета

Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:23

2023-04-12T07:23

2023-04-12T08:58

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК, 12 апр — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета.На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем.Здание городской администрации полностью разрушено внутренним взрывом. Как рассказали РИА Новости бойцы группы "Вагнер", украинские военные подорвали его, чтобы российские силы не смогли водрузить на нем флаг. Но его все же удалось установить на обломках здания.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Центр Артемовска после боев с высоты птичьего полета Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета. На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем. 2023-04-12T07:23 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика