https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864654831.html
Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета
Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета - РИА Новости, 12.04.2023
Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета
Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:23
2023-04-12T07:23
2023-04-12T08:58
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК, 12 апр — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета.На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем.Здание городской администрации полностью разрушено внутренним взрывом. Как рассказали РИА Новости бойцы группы "Вагнер", украинские военные подорвали его, чтобы российские силы не смогли водрузить на нем флаг. Но его все же удалось установить на обломках здания.Накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
артемовск
россия
донецкая народная республика
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Центр Артемовска после боев с высоты птичьего полета
Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боевых действий в центре Артемовска с высоты птичьего полета.
На всех зданиях видны следы боев. Некоторые уничтожены огнем.
2023-04-12T07:23
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика
Корреспонденты РИА Новости сняли центр Артемовска с высоты птичьего полета
Корреспонденты РИА Новости сняли последствия боев в Артемовске с высоты птичьего полета