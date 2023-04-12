https://ria.ru/20230412/amur-spg-1864657435.html

"НПО автоматики" разработает систему управления для ракеты "Амур-СПГ"

"НПО автоматики" разработает систему управления для ракеты "Амур-СПГ" - РИА Новости, 12.04.2023

"НПО автоматики" разработает систему управления для ракеты "Амур-СПГ"

НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработает технический проект трансформируемой системы управления для... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:54

2023-04-12T07:54

2023-04-12T07:54

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роскосмос

технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработает технический проект трансформируемой системы управления для ракеты-носителя "Амур-СПГ", все приборы будут изготовлены из отечественной элементной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. НПО автоматики производит системы управления для линейки ракет-носителей "Союз-2". Для "Амур-СПГ" инженеры проектируют схожую по функционалу, но отличающуюся по структуре систему, которая будет управлять полетом, а также контролировать работоспособность всех агрегатов ракеты, выдавать необходимые команды полезной нагрузке, анализировать признаки аварийного полета и при необходимости обеспечивать аварийное выключение двигателей. Отмечается, что екатеринбургским инженерам предстоит спроектировать систему управления, которую можно адаптировать под разные варианты ракеты: пилотируемый и грузовой с возвращаемой или невозвращаемой первой ступенью, а также для выведения космических аппаратов. "Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы была возможность в условиях технического комплекса космодрома снять или добавить оборудование, которое обеспечивает приземление – возврат первой ступени или, наоборот, выведение на орбиту одноразовой ракеты. При этом важно обеспечить весь необходимый объем предстартовых проверок, чтобы эта процедура не требовала изменений программного обеспечения или стартового и технического комплекса. По сути мы проектируем конструктор", – приводятся в сообщении слова генерального директора НПО автоматики Михаила Изюмова. По данным компании, важным изменением, которое инженеры учитывают при разработке системы управления, является смена топлива с привычного керосина на более экологичный сжиженный газ, выделяющий больше тепловой энергии, за счет чего увеличится и тяга двигателей. В пресс-службе добавили, что специалисты НПО автоматики уже создали и успешно защитили эскизный проект системы управления для ракеты-носителя "Амур-СПГ". Как подчеркнули в компании, все приборы будут изготовлены из отечественной элементной базы, в новой системе управления будут реализованы уникальные технические решения, которые позволят добиться высоких эксплуатационных характеристик. Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

https://ria.ru/20230411/ros-1864615916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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